موسوی در تذکر شفاهی:
آقایان یک دور کوتاه در بازار بزنید/ قیمت برنج، گوشت، مرغ و لبنیات سر به فلک کشیده است
نماینده مردم لامرد در مجلس در تذکری خطا به دولت گفت: بابت بیخیالی و رها کردن کارها متذکر میشوم، علیرغم هشدار رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت دوری از روزمرگی اما هنگامی که برای پیگیری پروژهها به مسئولین مراجعه میکنیم میگویند حالا که شرایط جنگی است بروید و صبر کنید، تداوم این به هم ریختگی و سردرگمی موجب افزایش بیسابقه قیمت ارز، طلا، نهادههای دامی و کشاورزی و کالاهای مصرفی مردم شده است، آقایان یک دور کوتاه در بازار بزنید قیمت برنج و گوشت و مرغ و لبنیات سر فلک کشیده است.
به گزارش ایلنا، سیدموسی موسوی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی گفت: هفته نیروی انتظامی را به همه زحمتکشان خدوم این نیرو تبریک میگویم و امیدوارم دولت حداقل الان که در شرایط خاصی به سر میبریم بیش از پیش قدر نیروهای انتظامی و سپاه و ارتش را بداند و به فکر ترمیم حقوق و مزایای نیروهای مسلح باشد والله این درست نیست که نیروی پدافند هوا فضای ما پای لانچر موشک به شهادت برسند، اما یک عده در بانکها و برخی دستگاههای مرفه دیگر تشویقی شرایط جنگی دریافت کنند.
وی در تذکری خطاب به قوه قضاییه افزود: جناب آقای اژهای! چرا یک بار برای همیشه تکلیف پرونده کرسنت را مشخص نمیکنید هفته گذشته بابت غرامت ۲.۵ میلیارد دلاری شرکت اماراتی کرسنت دوباره اموال ایران مصادره شد، سال ۸۰ در دولت آقای خاتمی و در دورهای که آقای روحانی دبیر شعام بودند این قرارداد پر از فساد منعقد شده است بعد از گذشت ۲۴ سال دیگر چه زمانی قرار است به این پرونده رسیدگی شود تا کی مردم قرار است تاوان خیانتها را بدهند؟
نماینده لامرد در مجلس خطاب به دولت بیان کرد: بابت بیخیالی و رها کردن کارها متذکر میشوم، علی رغم هشدار رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت دوری از روزمرگی اما هنگامی که برای پیگیری پروژهها به مسئولین مراجعه میکنیم میگویند حالا که شرایط جنگی است بروید و صبر کنید، تداوم این به هم ریختگی و سردرگمی موجب افزایش بیسابقه قیمت ارز، طلا، نهادههای دامی و کشاورزی و کالاهای مصرفی مردم شده است، آقایان یک دور کوتاه در بازار بزنید قیمت برنج و گوشت و مرغ و لبنیات صرف فلک کشیده است.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: از وزیر نفت بابت انعقاد قرارداد ۵۰۰ میلیون یورویی میدان گازی پازند در شهرستان مهر به عنوان گنج نفتی تلقی شده است تشکر میکنم و امیدوارم هرچه زودتر با همت گروه باختر و پترو فرهنگ به عنوان سرمایهگذاران این پروژه عظیم شاهد آغاز فعالیت در بزرگترین میدان گازی کشور در خشکی باشیم، همچنین از وزیر نفت درخواست دارم در ابلاغ قرارداد میدان گازی ارم هم تصریح کنند، نکته مهم دیگر آنکه میدان جدید پازن و ارم هر دو دارای گاز ترش هستند و قابلیت استفاده در پالایشگاه پارسیان را ندارند، لذا بایست پروژه بزرگ شیرینسازی که چندین سال است پیگیری نمودم و بالاخره سال گذشته موافقت کرد هرچه سریعتر تامین اعتبار و اجرایی شود پروژه مهم شیرینسازی که اعتبار زیادی نیاز دارد و خودش یک پالایشگاه بزرگ محسوب میشود هم اشتغال زایی و ارزش بسیار بالایی دارد و هم باعث میشود پالایشگاه بزرگ پارسیان بتواند از گاز ترش میادین جدید بهرهمند شود و با ۱۰۰ ظرفیت فعالیت کند.