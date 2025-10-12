خبرگزاری کار ایران
جباری قرائت کرد:

اعلام وصول سوال ملی نماینده شیراز از وزیر آموزش و پرورش

کد خبر : 1698868
عضو هیأت رئیسه مجلس سوال ملی روح الله نجابت نماینده شیراز و تعدادی از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش را اعلام وصول کرد.

به گزارش ایلنا، رضا جباری عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول را به شرح زیر قرائت کرد.

سوال ملی روح الله نجابت نماینده شیراز و زرقان به همراه تعدادی از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت نادیده گرفتن نظر کارشناسان گزینش در استخدام داوطلبان اشتغال در کسوت خطیر معلمی چیست.

