واحد اقتصاد مقاومتی در دادستانی تهران، با هدف حمایت از تولیدکنندگان تشکیل شده

به گزارش ایلنا، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حمایت از تولید، از شهرک صنعتی عباس‌آباد بازدید کرد. در این بازدید که با حضور مقامات قضایی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان همراه بود، مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان تهران با حضور در خطوط تولید شرکت‌های تیسان چوب، پریما پلاست و نفت و گاز سرو، ضمن اطلاع از فرآیند تأمین مواد اولیه و تولید محصول نهایی و کاربرد آن در سایر صنایع، در نشست مشترک با تولیدکنندگان شهرک صنعتی عباس‌آباد، به استماع مطالبات آنان پرداخت و دستورات لازم را برای رفع موانع تولید صادر کرد

تولیدکنندگان سربازان جبهه اقتصادی کشور

صالحی با اشاره به نقش کلیدی تولیدکنندگان در اقتصاد کشور، اظهار داشت: «تولیدکنندگان سربازان جبهه اقتصادی هستند و دستگاه قضایی با تمام ظرفیت‌های قانونی در کنار آنان ایستاده است.

وی افزود: واحد اقتصاد مقاومتی در دادستانی تهران، با هدف حمایت حقوقی و قانونی از تولیدکنندگان تشکیل شده و این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده است.

در این نشست، مهم‌ترین مشکلات صنعتگران از جمله قطعی حامل‌های انرژی، ناترازی این حوزه، دپوی نخاله‌های ریخته‌گری، مشکلات ثبت سفارش، تأمین ارز، بیمه تامین اجتماعی، تغییرات ناگهانی بخش‌نامه‌ها و تأمین سوخت صنایع مطرح شد.

تعیین تکلیف نخاله‌های کوره‌های ریخته‌گری مستقر در شهرک صنعتی عباس‌آباد

این مقام عالی قضایی در خصوص نخاله‌های کوره‌های ریخته‌گری مستقر در شهرک صنعتی عباس‌آباد، تأکید کرد: ظرف مدت یک ماه با همکاری استانداری تهران و منابع طبیعی زمین مناسب برای ساماندهی اصولی این نخاله‌ها تأمین شود. همچنین شرکت آبفای تهران با رعایت ضوابط قانونی، پساب مورد نیاز صنایع را تأمین کند.

پیگیر مشکلات صنعتگران در وزارتخانه‌ها

صالحی با اشاره به ضرورت پیگیری مشکلات صنعتگران از طریق وزارتخانه‌های مربوطه، افزود: اداره کل منابع طبیعی استان تهران مکلف است تا زمین مورد نیاز برای احداث نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی عباس‌آباد را تأمین کند.

دادستان تهران در پایان خاطرنشان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی، مشکلات واحد‌های تعطیل یا نیمه تعطیل را احصا و دسته‌بندی و به منظور انجام اقدامات منتهی به احیا به واحد اقتصاد مقاومتی دادستانی تهران گزارش همچنین میز خدمت مدیران دستگاه اجرایی به صورت مستمر برای رسیدگی به مطالبات صنعتگران در این شهرک صنعتی برپا کند.

شایان ذکر است شهرک صنعتی عباس‌آباد با مساحت هزار و ۳۰ هکتار، دارای هزار و ۶۴۷ واحد صنعتی است که از این تعداد، هزار و ۵۳۳ واحد فعال بوده و بیش از ۳۵ هزار نفر در آن مشغول به کار هستند.

