آبان‌ماه؛آخرین فرصت مجلس به دولت برای اجرای دقیق قانون کالابرگ

نایب رئیس مجلس گفت: وزارت رفاه و دولت باید در رابطه با کالابرگ تصمیمات نهایی خود را اتخاذ کنند، در این وضعیت مجلس محکم بر اجرای کالابرگ نظر دارد و دنبال اجرای این قانون است.

به گزارش ایلنا، جبار کوچکی نژاد در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: مردم در یک فشار سخت اقتصادی قرار دارند و آقای رئیس هم ۲ بار به دولت تذکر دادند که کالابرگ را جزو برنامه های خود قرار دهند، موضوع کالابرگ در مجلس دهم به تصویب رسید و البته در مجلس یازدهم هم این بحث وجود داشته است که کالابرگ الکترونیک فعال شود.  

وی افزود: آقایان در کمیسیون تعهد دادند که کالابرگ را اجرایی کنند ولی دولت تشخیص نمی دهد که مردم در فشار اقتصادی قرار دارند اکنون اجناس روز به روز گران و سفره مردم در تامین کالای اساسی دچار بحران شده است از این رو مجلس باید اقدام اساسی انجام دهد.

حاجی بابایی در پاسخ به تذکر کوچکی نژاد گفت: در جلسه قبل اعلام کردم که وزیر رفاه برای اجرای قانون مجلس که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده است تدارکات لازم را ببیند، کالابرگ باید به گروه های هدف و دهک های هدف پرداخت شود، البته آخرین فرصتی که مجلس برای اجرای این قانون در نظر دارد اواخر آبان ماه سال جاری است، وزارت رفاه و دولت باید در رابطه با کالابرگ تصمیمات نهایی خود را اتخاذ کنند، در این وضعیت مجلس محکم بر اجرای کالابرگ نظر دارد و دنبال اجرای این قانون است.

