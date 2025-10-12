تشکیل پرونده قضایی برای مجری سابق صداوسیما و مدیرمسئول یک رسانه

به گزارش ایلنا، قوه قضاییه اعلام کرد:

انتشار یک مصاحبه در فضای مجازی تشکیل پرونده برای رسانه منتشر کننده ادعا را به همراه داشت. در این مصاحبه که روی خروجی رسانه مورد اشاره رفته و احضار مدیر مسئول رسانه را به همراه داشته است فردی ادعایی در مورد انتخابات سال ۱۴۰۰ مطرح می‌کند.

رسانه منتشر کننده این مصاحبه پیشتر هم در مقاطع مختلف با انتشار اخبار کذب فضای خبری را تحت تاثیر قرار داده بوده است که در مورد آنها هم برخورد قضایی صورت گرفته است.

با احضار مدیرمسئول این رسانه به دادسرا، وی در مورد مصاحبه منتشر شده پاسخگوی مرجع قضایی خواهد بود.

همچنین با تشکیل پرونده قضایی برای مجری سابق صدا و سیما که در این برنامه ادعای موصوف را مطرح کرده است، وی باید به دادستانی تهران مراجعه کند.

