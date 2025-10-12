پایش برخط دیوان محاسبات از انباشت منابع تسهیلات اشتغالزایی
دیوان محاسبات کل کشور تاکید دارد که معادل ۶هزار و ۸۰۰میلیاردتومان از منابع حساب ملی «پیشرفت و عدالت» پس از گذشت نیمی از سال، بلااستفاده و بدون اختصاص و پرداخت باقی مانده است.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، پایش برخط دیوان محاسبات از انباشت منابع تسهیلات اشتغالزایی در دست اقدام است.
بر اساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حساب ملی «پیشرفت و عدالت» نزد بانک مرکزی، محل تجمیع منابع مربوط به طرحهای اشتغالزایی است که مبلغی معادل ۶هزار و ۸۰۰میلیاردتومان از منابع این حساب پس از گذشت نیمی از سال، بلااستفاده و بدون اختصاص و پرداخت باقی مانده است.
دیوان محاسبات ضمن پیگیری اختصاص بهموقع این منابع به بانکهای عامل و تسریع در پرداخت تسهیلات به طرحهای اشتغالزایی، تأکید میکند هرگونه تأخیر در جریاندهی منابع مذکور، مغایر احکام قانون بودجه و موجب اختلال در تحقق اهداف اشتغال پایدار و عدالتمحور کشور خواهدبود.