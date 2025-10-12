به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت روز بزرگداشت شاعر بلندآوازه ایرانی، خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی متخلص به «حافظ» و مشهور به لسان‌الغیب، نوشت: هر آن که جانبِ اهلِ خدا نگه دارد خُداش در همه حال از بلا نگه دارد؛ منزلت شاعر بزرگی چون خواجه حافظ شیرازی در این است که حکمت‌های جاودانه و اندیشه‌های بزرگ را با بهره‌گیری از عنصر خیال و قریحه شاعری، به شهد عبارت آمیخته و با زیبایی و شیوایی، در دسترس همگان قرار داده است.

وی گفت: در روز حافظ، از شاعری یاد می‌کنیم که به ما آموخت چگونه در میانه‌ی رنج و بی‌ثباتی دهر، زندگی و عشق را باور داشته باشیم. سخنگوی وزارت خارجه پیام خود را با این بیت از شاعر به پایان برده است: کس چو حافظ نَگُشاد از رخِ اندیشه نقاب تا سرِ زلفِ سخن را به قلم شانه زدند.

