حافظ به ما آموخت چگونه در میانه بیثباتی دهر زندگی را باور کنیم
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت روز بزرگداشت شاعر بلندآوازه ایرانی، خواجه شمسالدین محمد شیرازی متخلص به «حافظ» و مشهور به لسانالغیب، نوشت: هر آن که جانبِ اهلِ خدا نگه دارد خُداش در همه حال از بلا نگه دارد؛ منزلت شاعر بزرگی چون خواجه حافظ شیرازی در این است که حکمتهای جاودانه و اندیشههای بزرگ را با بهرهگیری از عنصر خیال و قریحه شاعری، به شهد عبارت آمیخته و با زیبایی و شیوایی، در دسترس همگان قرار داده است.
وی گفت: در روز حافظ، از شاعری یاد میکنیم که به ما آموخت چگونه در میانهی رنج و بیثباتی دهر، زندگی و عشق را باور داشته باشیم.
سخنگوی وزارت خارجه پیام خود را با این بیت از شاعر به پایان برده است: کس چو حافظ نَگُشاد از رخِ اندیشه نقاب تا سرِ زلفِ سخن را به قلم شانه زدند.