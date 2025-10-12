خبرگزاری کار ایران
واکنش سخنگوی مجمع تشخیص به سخنان اخیر باهنر درباره حجاب

واکنش سخنگوی مجمع تشخیص به سخنان اخیر باهنر درباره حجاب
کد خبر : 1698746
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سخنان اخیر باهنر، از منظر شخصیت حقیقی ایشان مطرح شده و ارتباطی با مواضع رسمی مجمع ندارد.

به گزارش ایلنا، سیدمحسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موضع‌گیری‌های اعضای مجمع، در شبکه اجتماعی ایکس، گفت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره از میان رجال سیاسی و مدیران با سابقه کشور انتخاب می‌شوند که تجربه حضور در بخش‌های مهم نظام را دارند و در بیان دیدگاه‌های خود آزادند.

وی افزود: با این حال، برخی اظهارات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند سخنان اخیر آقای باهنر، از منظر شخصیت حقیقی ایشان مطرح شده و ارتباطی با مواضع رسمی مجمع و یا جایگاه حقوقی آنان ندارد. مواضع رسمی مجمع، صرفاً از طریق ریاست مجمع یا سخنگوی آن اعلام می‌شود.

