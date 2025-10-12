خبرگزاری کار ایران
تبریک سید حسن خمینی به وزنه برداران کشورمان

تبریک سید حسن خمینی به وزنه برداران کشورمان
حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی قهرمانی تیم ملی وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران در مسابقات ۲۰۲۵ را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از جماران، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی  به این شرح است:

کسب عنوان پرافتخار قهرمانی جهان در رقابت های جهانی ۲۰۲۵ توسط تیم ملی وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران را به ملت ایران و قهرمانان ملی وزنه بردار تبریک می گویم.

زنجیره ی پیروزی های قاطع ورزشکاران رشته های مختلف در مسابقات بین المللی، مقوّم حس ملی و پیوند با این آب و خاک در میان مردم، و به خصوص نسل بالنده جوان، است. 

برای جامعه ورزشی کشور تداوم توفیقات در تمامی رشته ها را آرزو می کنم و از مسئولان ورزشی به خاطر پرورش استعدادهای درخشان جوانان این دیار سپاسگزارم.

انتهای پیام/
