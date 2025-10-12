وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی هم در دو سال گذشته، همواره در مجامع بین المللی برای برقراری آتش بس و توقف نسل‌کشی در غزه، با همکاری تمامی کشورهای دنیا به ویژه پارلمان های جهان اسلام تلاش کرده است.

قالیباف افزود: آتش‌بس غزه حکم شکستی بود بر برنامه‌های نخست وزیر کثیف رژیم برای جبران شکست بزرگ طوفان الاقصی؛ نتانیاهو برای ‌اینکه بتواند احساس امنیت از دست‌ رفته ‌را به اشغالگران سرزمین ‌فلسطین برگرداند، هدف‌های روشنی را اعلام کرد که مهمترین آن‌ها حذف حماس، آزادی اسرا با زور، کوچ اجباری و تخلیه‌ غزه بود. بعد از۲ سال نسل کشی، قحطی و کشتار زنان و کودکان، ایستادگی مردم غزه و حمایت همه‌ ارکان محور مقاومت، باعث شد جهان در برابر این نازی‌های قرن ۲۱ بپاخیزد و در نهایت آمریکا و این رژیم مجبور شدند شکست را بپذیرند و آتش‌بسی را امضا کنند که به هیچ کدام از اهداف اعلام شده‌شان نرسیدند.

وی ادامه داد: این یک واقعیت انکارناپذیر است که امروز ملت فلسطین علیرغم هزینه‌های سنگین انسانی که پرداخت کرده است، نه تنها خواسته‌های خود را به رژیم جنایتکار تحمیل کرده، بلکه صهیونیست ها امروز به منفورترین چهره های جهان تبدیل شده اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جهان وارد عصری از بیداری شده است که دیگر برگشت‌پذیر یا خاموش‌شدنی نیست. جنایتکاران اسراییلی، منزوی و منفورند و فلسطین سربلند و آزاده است. انتظار معقول آن است که دولت‌ها و دادگاه‌های بین المللی و نهادهای دارای صلاحیت قضایی، محاکمه‌ سران جنایتکار رژیم صهیونی و سایر آمران و عاملان نسل کشی در غزه را پیگیری کنند و اجازه ندهند که تمام حیثیت این نهادها بازیچه‌ چند جنایتکار بی‌مهار شود.

وی افزود: امروز ملت فلسطین و محور مقاومت، به تأسی از رهبران شهید خود، هوشیارند، دستشان روی ماشه‌ است و آماده‌ مقابله به مثل با هر گونه فریبکاری، پیمان‌شکنی یا هر غلط اضافه‌ دیگری هستند؛ جامعه‌ جهانی باید خود را برای جلوگیری از نقض عهد رژیم اشغالگر مسئول و متعهد بداند همانگونه که فلسطینیان و گروه های مقاومت در این زمینه هوشیار و آگاهند.

رئیس قوه مقننه افزود: به تمام شهدای مقاومت از جمله شهید یحیی سنوار، شهید اسماعیل هنیه، شهید سیدحسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین که جان شیرین خود را در راه عقب راندن دشمن صهیونیست فدا کردند، سلام و درود می فرستم.

وی ادامه داد: همچنین مطلع شدیم والده جناب آقای ظهره‌وند نماینده محترم مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به رحمت ایزدی پیوستند، این ضایعه اندوه‌بار را تسلیت عرض می‌نمایم.از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه رحمت واسعه و علوّ درجات و برای بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.