آغاز صحن علنی ۲۰ مهر ماه مجلس شورای اسلامی

به گزارش ایلنا، جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۸ و ۲۸ دقیقه صبح به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز شد.

روح الله متفکرآزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس دستور کار امروز صحن علنی را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌ اسلامی‌ ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی.

