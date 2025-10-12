خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قالیباف:

ایستادن بر بام وزنه‌برداری جهان نشان از فتح قله‌های دست‌نیافتنی است

ایستادن بر بام وزنه‌برداری جهان نشان از فتح قله‌های دست‌نیافتنی است
کد خبر : 1698722
لینک کوتاه کپی شد.

در پی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در مسابقات جهانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی اظهار کرد: ایستادن بر بام وزنه‌برداری جهان نشان از فتح قله‌های دست نیافتنی است

به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهان را تبریک گفت.

متن پیام ایشان به شرح زیر است؛

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

ایستادن بر بام وزنه‌برداری جهان و اهتزاز پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران، افتخار بزرگی است که برای دومین بار توسط جوانان ایران‌زمین در حافظه ملت ایران نقش بست.

این قهرمانی بار دیگر نشان داد که ایران و ایرانی ظرفیت فتح قله‌های دست نیافتنی را در تمامی زمینه‌ها دارد و تلاش و ایمان توأمان در کنار انضباط، اراده و دانش ایرانی، تمام آنچه که یک ملت از فرزندان خود توقع دارد را در دسترس قرار می‌دهد.

بازوان پرتوان قهرمانان وزنه‌برداری، بذر امید به آینده را در دل مردم می‌نشاند و افتخار آنان، غرور ملی و سربلندی را در بین ملت‌های جهان به ارمغان می‌آورد و این جز افتخار سربازی وطن نیست و نخواهد بود.

این افتخار ارزشمند را به قهرمانان، مربیان و تمامی دست‌اندرکاران تیم ملی وزنه‌برداری و نیز به ملت شریف ایران صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال، توفیق روزافزون و استمرار درخشش فرزندان این سرزمین را در میادین جهانی مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف 

رییس مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ