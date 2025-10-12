به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهان را تبریک گفت.

متن پیام ایشان به شرح زیر است؛

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

ایستادن بر بام وزنه‌برداری جهان و اهتزاز پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران، افتخار بزرگی است که برای دومین بار توسط جوانان ایران‌زمین در حافظه ملت ایران نقش بست.

این قهرمانی بار دیگر نشان داد که ایران و ایرانی ظرفیت فتح قله‌های دست نیافتنی را در تمامی زمینه‌ها دارد و تلاش و ایمان توأمان در کنار انضباط، اراده و دانش ایرانی، تمام آنچه که یک ملت از فرزندان خود توقع دارد را در دسترس قرار می‌دهد.

بازوان پرتوان قهرمانان وزنه‌برداری، بذر امید به آینده را در دل مردم می‌نشاند و افتخار آنان، غرور ملی و سربلندی را در بین ملت‌های جهان به ارمغان می‌آورد و این جز افتخار سربازی وطن نیست و نخواهد بود.

این افتخار ارزشمند را به قهرمانان، مربیان و تمامی دست‌اندرکاران تیم ملی وزنه‌برداری و نیز به ملت شریف ایران صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال، توفیق روزافزون و استمرار درخشش فرزندان این سرزمین را در میادین جهانی مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/