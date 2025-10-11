خبرگزاری کار ایران
تاکید وزرای خارجه ایران و پاکستان بر توسعه دیپلماسی فعال بین دو کشور
وزرای خارجه ایران و پاکستان طی تماسی تلفنی بر اهمیت توسعه دیپلماسی فعال، تبادل اطلاعات و هماهنگی‌های منطقه‌ای برای گسترش صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید نمودند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، عصر امروز در یک تماس تلفنی به بررسی تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختند.

در این تماس تلفنی، وزرای امور خارجه دو کشور بر اهمیت توسعه تعاملات منطقه‌ای و بهره گیری از همه ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های تجارت و ترانزیت تاکید داشتند. در این رابطه همچنین بر ضرورت تقویت همکاری‌های دو و چند جانبه تأکید کردند.

همچنین طرفین بر اهمیت توسعه دیپلماسی فعال، تبادل اطلاعات و هماهنگی‌های منطقه‌ای برای گسترش صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید نمودند.

در پایان، دو وزیر ضمن استقبال از توقف نسل‌کشی در غزه، دیدگاه‌های خود را در خصوص تلاش‌های آتی مشترک تبادل کردند.

