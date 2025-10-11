به گزارش ایلنا، شهاب‌الدین طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«بعنوان عضوی از جامعه رسانه‌ای کشور اعتراض شدیدم را نسبت به برخورد معاون وزیر بهداشت با سرکارخانم زهرا علی‌هاشمی خبرنگار رکنا اعلام می‌کنم.

بعنوان عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت تا عذرخواهی و توضیح جناب آقای علیرضا رییسی از خانم علی‌هاشمی عذرخواهی می‌کنم.»

در جریان برگزاری نشست خبری امروز علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت پاسخ وی به پرسش خبرنگاری منجر به درگیری لفظی و استفاده از الفاظی ناپسند شد.

