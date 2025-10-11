خبرگزاری کار ایران
عذرخواهی عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت از برخورد معاون وزیر بهداشت با یک خبرنگار

عذرخواهی عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت از برخورد معاون وزیر بهداشت با یک خبرنگار
عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت با عذرخواهی از برخورد معاون وزیر بهداشت با یک خبرنگار در جریان برگزاری نشست خبری، نسبت به رفتار این مسئول دولتی اعتراض کرد.

به گزارش ایلنا، شهاب‌الدین طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«بعنوان عضوی از جامعه رسانه‌ای کشور اعتراض شدیدم را نسبت به برخورد معاون وزیر بهداشت با سرکارخانم زهرا علی‌هاشمی خبرنگار رکنا اعلام می‌کنم.

بعنوان عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت تا عذرخواهی و توضیح جناب آقای علیرضا رییسی از خانم علی‌هاشمی عذرخواهی می‌کنم.»

در جریان برگزاری نشست خبری امروز علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت پاسخ وی به پرسش خبرنگاری منجر به درگیری لفظی و استفاده از الفاظی ناپسند شد.

 

انتهای پیام/
