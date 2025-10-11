خبرگزاری کار ایران
رئیس دیوان عالی کشور:

در تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به مشکلات مالکیتی زمین بین کشاورزان تسریع شود

رئیس دیوان عالی کشور گفت: اقدام قسمت‌های مختلف دستگاه قضایی در رسیدگی قاطع، دقیق و تخصصی به پرونده‌های زمین خواری نشان دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با تخلفات در حوزه اراضی ملی و بازگرداندن حقوق عامه است.

به گزارش ایلنا، داور نامدار رئیس سازمان امور اراضی کشور با حضور در دیوان عالی کشور با حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار پیرامون مسائل و مشکلات پرونده‌های حقوقی حوزه زمین، صلاحیت رسیدگی هیأت تعیین تکلیف اراضی به اختلافات اراضی، مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی اراضی اختلافی بحث و بررسی صورت گرفت.

حجت‌الاسلام منتظری ضمن تشکر از رئیس و کارکنان سازمان امور اراضی کشور، مأموریت‌های این سازمان را خطیر و با اهمیت ارزیابی و بر حفظ اراضی کشاورزی و همچنین تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های موجود به منظور رفع اختلاف و حل و فصل مشکلات مالکیتی زمین بین کشاورزان تأکید کرد.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین تصریح کرد: دعاوی مربوط به حد و حدود زمین کشاورزی یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی مرتبط با مالکیت املاک زراعی است. با توجه به اهمیت زمین‌های کشاورزی در اقتصاد کشور و تأثیر آن بر معیشت کشاورزان، رسیدگی به این نوع دعاوی نیازمند دقت و دانش حقوقی تخصصی است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مبارزه با زمین خواری در جهت صیانت از حقوق بیت‌المال و نقش سازمان امور اراضی در انجام اقدامات پیشگیرانه اضافه کرد: زمین‌خواری یکی از مسائل جدی است که علاوه بر آسیب به منابع ملی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را نیزبه همراه دارد و برای مبارزه با این مهم، همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌های مرتبط با اراضی ملی و محیط زیست لازم و ضروری است.

رئیس دیوان عالی کشور صیانت از حقوق عامه به ویژه در حوزه زمین خواری، مقابله با تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اقدام دستگاه قضایی در رسیدگی قاطع، دقیق و تخصصی به پرونده‌های زمین خواری نشان دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با تخلفات در حوزه اراضی ملی و بازگرداندن حقوق عامه است.

گفتنی است: در ابتدای این دیدار رئیس سازمان امور اراضی کشور ضمن ارائه گزارشی از پرونده‌های حوزه امور اراضی به‌ویژه کشت موقت و اراضی موات، چالش‌ها و مشکلات بخش را با رئیس دیوان عالی کشور در میان گذاشت و ضمن تشکر از همکاری دستگاه قضا خواستار ادامه همکاری و تسریع در رسیدگی و حل و فصل پرونده‌های مطروحه در این زمینه شد.

شایان ذکر است: رسیدگی به آراء واگذاری اراضی کشت موقت و اراضی موات در هیات سه نفره با حضور رئیس دیوان عالی کشور به عنوان قاضی هیئت، جلالی به عنوان نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نامدار رئیس امور اراضی به نمایندگی از وزیر جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد، در این جلسه نماینده ولی فقیه در سازمان امور اراضی، سرپرست معاونت توسعه و ساماندهی امور اداری، سرپرست معاونت حفظ کاربری و یک پارچگی اراضی کشاورزی و سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان امور اراضی حضور داشتند.

