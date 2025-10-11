آماده دفاع قاطع از کشور هستیم

به گزارش ایلنا، در دیدار صمیمی و بازدید پرشور سردار سرتیپ احمد خادم سیدالشهدا، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلای نیروی زمینی سپاه از سربازان مرکز آموزش رزم مقدماتی شهید باکری، بار دیگر روحیه ایثار و دفاع از میهن در میان نسل جوان ایران اسلامی تجلی یافت.

فرمانده قرارگاه کربلا با هدف قدردانی از نقش آفرینی سربازان وطن در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونی علیه ایران مقتدر و حضور در جمع این سربازان غیرتمند، بر عزم راسخ آنان برای پاسداری از مرز‌های کشور تأکید کرد و دوران سربازی را فرصتی طلایی برای کسب فضیلت‌های معنوی و آمادگی دفاعی خواند.

سربازان نیروی زمینی سپاه در این مراسم با فرمانده خود عهد و پیمانی مجدد بستند تا همانند دوران دفاع مقدس و همچون رشادت‌های جوانان خوزستانی و ایرانی در جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم جعلی صهیونیستی، از خاک گوهرخیز ایران تا پای جان دفاع کنند.

سردار خادم سیدالشهدا در سخنانی با تجلیل از نقش تاریخی سربازان ایرانی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن، تصریح کرد که غیرت جوانان این مرز و بوم، سد محکمی در برابر هرگونه تجاوز خواهد بود. این عهد و پیمان، ادامه راه پرفروغ شهدا و تجلی تربیت اصیل اسلامی-ایرانی در کانون خانواده‌های این مرز و بوم است.

وی افزود: در پرتو هدایت‌های حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، این نسل انقلابی و غیرتمند، توانایی آن را دارد که با الهام از انقلاب اسلامی، تمدن نوین اسلامی را در جهان پایه‌ریزی کند.

فرمانده قرارگاه کربلا با اشاره به پشتوانه چندهزارساله تمدن ایرانی-اسلامی، سربازان را میراث داران راستین این فرهنگ غنی خواند و تأکید کرد: حضور آنان در عرصه‌های دفاعی، ضامن امنیت و سربلندی ایران عزیز خواهد بود. این پیمان‌نامه، نماد آمادگی کامل نیرو‌های مسلح برای دفاع قاطع از تمامیت ارضی و منافع ملی کشور است.

این دیدار گرم و صمیمانه، پیوند نسل جوان را با ارزش‌های انقلاب اسلامی و سیره شهدا مستحکم‌تر ساخت.

انتهای پیام/