به گزارش ایلنا، حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای در واکنش به مواضع اخیر اتحادیه اروپا علیه جزایر ۳ گانه ایران تاکید کرد: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با سوء استفاده و سوء برداشت از موقعیت خاص ایران که به دلیل دفاع از مردم مظلوم فلسطین و به دنبال آن اقدامات شرورانه آمریکا و حکومت نیابتی آن در منطقه یعنی اسرائیل حادث شده است در نشستی بی‌سابقه با اتحادیه اروپا کوشیدند همانگونه که به دلایل خاص سیاسی و اقتصادی تاییدیه‌هایی آزار دهنده و تلویحی از چین و روسیه مبنی بر رجوع به داوری در مورد جزایر سه گانه ایرانی دریافت کرده اند؛این بارنیز با توجه به رفتار خصمانه کشورهای اروپایی نسبت به ایران و فعال شدن مکانیزم ماشه،با کسب نظر مساعد اتحادیه اروپا شرایط سخت‌تری را برای ایران در صحنه بین‌المللی رقم بزنند تا شاید در سایه آن بتوانند به تمامیت سرزمینی به ویژه آب‌های سرزمینی ایران که بسیاری از منابع نفت و گاز جهان در سطوح زیرین آن خفته است تعرض کرده و با فشارهای بین المللی و ارتباطات خاص این منابع را تصاحب کنند و ملت شریف ایران را از حقوق حقه و قانونی خود محروم نمایند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: آنها با رفتارهای مداخله جویانه جزایر سه گانه ایرانی را حق کشوری دانسته اند که کل تاریخ آن کمتراز ۸۰ سال است.درخواستی که شبیه طنز تاریخی است.این در حالی است که تاریخ اروپا خود مشحون از تجاوزگری،قتل و غارت و نادیده گرفتن بدیهی ترین حقوق انسانی در برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی ست.جهان هنوز از یاد نبرده است که عامل اصلی ایجاد و حیات رژیم صهیونیستی بر اساس اعلامیه بالفور چه کسانی بودند.کشورهایی که خود به اشغالگری آمریکای جنوبی و آفریقا و آسیاشهره هستند؛در کمال وقاحت اینک شعارحقوق بین الملل سر داده‌اند.

حزب اسلامی کار خطاب به حاکمان اروپایی خاطرنشان کرد: باید گوشزد کرد که جزایر ۳گانه در طول هزاران سال گذشته همواره بخشی از سرزمین بزرگ ایران بوده است. بدیهی است همراهی با شیخ نشین‌های حوزه خلیج فارس و دمیدن بر آتش اختلافات درمنطقه دستاوردی جز افزایش تشنج را در بر نخواهد داشت.ملت صلح طلب و رشید ایران ضمن احترام به تمامیت سرزمینی همه کشورهای منطقه در دفاع از حقوق حقه خود کوتاهی نخواهد کرد.

در پایان این بیانیه آمده است: حزب اسلامی کار ضمن هشدار جدی به سران اتحادیه اروپااعلام می‌دارد که اسناد و شواهد محکم به‌صراحت جزایر ۳گانه را بخش جدانشدنی از ایران می دانند. بنابراین بهتر است این اتحادیه نسبت به جبران دخالت های آشکار خود در بند ۴۶ بیانیه منتشر شده اقدام نماید. حزب اسلامی کار از دولت چهاردهم و به ویژه وزارت امور خارجه نیز می‌خواهد با اتخاذ روش‌های منطقی و مناسب نسبت به رفع مزاحمت به وجود آمده اقدام جدی به عمل آورند و در جهت حفظ تمامیت ارضی کشورمان با تمام توان بکوشند.

