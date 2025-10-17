ایزدخواه در گفتوگو با ایلنا:
کالابرگ مُسکن موقتی و سیاست دسته چهارم است، نه راهحل اصلی کنترل بازار
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست کالابرگ تنها اثر موقتی بر بازار دارد، تأکید کرد: مهار تورم در گرو کاهش انحصار در بازار کالاهای اساسی و مردمیسازی اقتصاد است، نه سیاستهای کوتاهمدت.
روحالله ایزد خواه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه با فعالسازی مکانیسم ماشه نگرانیهای معیشتی و اقتصادی برای مردم به وجود آمد و دولت برای رفع این نگرانیها از دادن کالا برگ برای کنترل بازار صحبت کرد، آیا این سیاست میتواند تنظیم و کنترل کننده بازار باشد، گفت:کالابرگ به نظر من یک سیاست خوب است اما مُسکنی موقتی است. راه حل اصلی نیست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: راه حل اصلی مهار تورم و کاهش انحصارات در بازارهای کالاهای اساس است.
وی یادآور شد: در حال حاضر در کشور برخی نهادههای به صورت انحصاری تامین میشوند که باید این بازار را بشکنیم و مردمی کنیم.
ایزدخواه خاطرنشان کرد: منظور از شکستن بازار مردمی سازی اقتصاد است تا تورم مهار شود. مشارکت مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند. مالکیت عمومی را باید افزایش دهیم. همچنین باید واقعا از طرح سهام عدالت صیانت کرده و آن را ارتقا دهیم.
وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر دولت به دنبال این است که تعاونیهای سهام عدالت را منحل کند که کار غلطی است و ما هم هشدار دادهایم.
این عضو کمیسیون اغقتصادی بیان کرد: مسیرهایی که باید برویم مشخص است کالابرگ یک سیاست درجه چهارم یا پنجم میشود که بعدا میتواند مکمل سیاست اصلی باشد.
وی درباره حذف چهار صفر از پول ملی و این که آیا بر تورم تاثیر دارد ، گفت:خیر. مسئله پول ملی، ارزش پول ملی است که آن هم ناشی از تورم و نوسانات ارزی است با حذف ۴ صفر درمان نمیشود.