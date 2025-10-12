ولی‌الله داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حذف ۴ صفر از پول ملی و تاثیر آن بر تورم و اقتصاد گفت: حذف ۴ صفر با نظر قاطع کمیسیون اقتصادی تصویب شد و اینطور نیست که سریع اقدام شود و ۴ صفر را سریع حذف کنند، به دولت ۲ سال فرصت داده شده که این کار را انجام دهد و ساز و کارهای لازم را آماده کند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به نظر من همین حذف ۴ صفر اگر در یک بستر مناسب انجام شود، فکر می‌کنم نه به صورت کلی؛ اما یک مقدار جلوی تورم را می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم منکر تاثیر صفرهای پول بر تورم باشیم، گفت: اما صفرهای پول هم مزید بر علت تورم بر کشور نیست.

داداشی خاطرنشان کرد: حذف ۴ صفر تاثیر مختصری دارد و امیداورم با حذف این ۴ صفر از پول کشور این تاثیر مختصر خود را نشان دهد ولی این راه حل به معنای آن نیست که اگر صفر حذف شود تورم کاملا مهار شود این طور نیست، تاثیر مختصری دارد که انشاالله در ۲ سال آینده مشخص می‌شود.

وی در خصوص مطرح شدن استیضاح چندین وزیر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به صورت کلی می‌گویم استیضاح هم وزیر کار و هم سایر وزرا در این شرایط فعلی به نظر من مورد و موضوع مناسبی به نظر نمی ‌رسد.

این عضو کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: امیداوریم مجلس و دولت به یک تفاهم کلی برسند و اگر ایراداتی به دولت، وزارت کار و وزارتخانه‌هایی که مورد استیضاح قرار گرفته اند، وارد است این ایرادات برطرف شود.

وی تاکید کرد: به صورت کلی معتقدم استیصاح در این شرایط کشور مناسب نیست.

