فداحسین مالکی در گفتوگو با ایلنا:
ایران به هیچ وجه مانند گذشته غافلگیر نخواهد شد
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: درگیری احتمالی بین ایران و اسرائیل قابل پیشبینی نیست، اما ایران به هیچ وجه مانند گذشته غافلگیر نخواهد شد.
فداحسین مالکی در گفتوگو با ایلنا، درباره توافق حماس و اسرائیل گفت: به نظرم موضعگیری حماس، موضعگیری درستی بود. یعنی با واقعیت حرکت کرد. بخشی از پیشنهاد را پذیرفتند. بخشی از پیشنهاد هم دارای شرط و شروط است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این توافق اگر عملی شود، ما به این طرح خوشبین هستیم. آمریکاییها اول فکر میکردند که هرچی بگویند حماس میپذیرد اما با این موضعگیری که حماس انجام داد به نظرم کار عاقلانه ای انجام داد.
وی در خصوص نقش و جایگاه ایران در منطقه گفت: جایگاه ایران تعریف شده است، خیلی فراز و نشیبها نسبت به این طرح داده نمیشود اما آنچه که مهم است این است که هرچه سریعتر مردم غزه به آرامش دست پیدا کنند.
مالکی بیان کرد: عزت ملت فلسطین عزت همه دنیا است، ایران هم همینطور است و نسبت به این قضیه همین دیدگاه را دارد.
وی درخصوص گمانهزنیها درباره هرگونه درگیری مجدد بین ایران و اسرائیل و نگرانیهایی که در جامعه در این خصوص وجود دارد، عنوان کرد: اینها که قابل پیشبینی نیست، اما ایران به هیچ وجه مانند گذشته غافلگیر نخواهد شد.