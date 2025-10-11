یزدیان در گفتوگو با ایلنا:
اعتماد دوباره به بابک زنجانی اعتماد مردم به حاکمیت را خدشهدار میکند
یک نماینده مجلس درباره فعالیتهای اقتصادی بابک زنجانی گفت: ایشان سالها بهعنوان متهم اقتصادی مطرح بوده اما متأسفانه توسط برخی مسئولان ایشان بهعنوان منجی مسائل اقتصادی دوباره مطرح میشوند و قراردادهای کلان با ایشان بسته میشود. اعتماد دوباره به بابک زنجانی اعتماد مردم به حاکمیت را خدشهدار میکند
حامد یزدیان نماینده مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه با توجه به محکومیت ایران در پرونده کرسنت، ورود مجلس به این موضوع در حال حاضر به چه صورت است. زنجانی اخیرا مدعی شدهاند که در پرونده کرسنت خسارتهایی به ایشان وارد شده است. آیا مجلس از نهادهای متولی مانند قوه قضائیه، بانک مرکزی و وزارت نفت توضیحی در این زمینه خواسته است، گفت: مجلس چند ماه پیش کمیسیونهای نظارتی را تشکیل داده و از کمیسیون اصل نود ورود کرده است. جلسات مفصلی برگزار شده و بررسیهای لازم انجام گرفته است.
وی ادامه داد: مطالبهگری از سوی مجلس از دستگاههای متولی، بهویژه دستگاه قضائی، صورت گرفته تا وظایف خود را بهدرستی انجام دهند و شفافسازی کنند. مجلس به این موضوع حساسیت نشان داده و از چند ماه گذشته بهصورت جدی وارد این موضوع شده است.
این نماینده مجلس درباره اینکه آیا پاسخی از قوه قضائیه، بانک مرکزی یا وزارت نفت به مجلس داده شده است، گفت: من در این باره فعلا اطلاعی ندارم اما فکر میکنم که هنوز پاسخ قطعی و مشخصی دریافت نشده باشد.
وی درباره ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه در این پرونده به او خسارت وارد شده و همچنین درباره فعالیتهای فعلی اقتصادی زنجانی گفت: نمایندگان مجلس که در این زمینه حساستر هستند، بهطور جدی در حال مطالعه و بررسی موضوع هستند. شخصاً هنوز نتوانستهام تکلیف خود را در مورد آقای زنجانی مشخص کنم.
یزدیان گفت: ایشان سالها بهعنوان متهم اقتصادی مطرح بودهاند و با وجود اینکه اعلام شده بدهیهای خود را به دولت بازگرداندهاند، اما متأسفانه توسط برخی مسئولان ایشان دوباره بهعنوان منجی مسائل اقتصادی مطرح میشوند و قراردادهای کلان با ایشان بسته میشود. به نظر میرسد این وضعیت دوگانهای است که هم قوه قضائیه و هم دولت باید نسبت به آن شفافسازی کنند.
وی ادامه داد: کسی که سابقه محکومیت داشته و مفسد اقتصادی بوده اگر الان دوباره در موضوعات بزرگ به او اعتماد شود این کار فقط اعتماد مردم به حاکمیت را خدشهدار میکند و این مطالبه جدی مجلس هم هست که در این زمینهها پاسخهای شفاف و مستند ارائه شود و ما هم پیگیر هستیم.
این نماینده مجلس درباره اینکه برای جلوگیری از اینکه افراد مرتکب فساد اقتصادی شوند، چه اقداماتی در نظر گرفته شده است؟ گفت: به نظر میرسد شفافیت در این امور بسیار مهم است یعنی اگر موضوعات اقتصادی شفاف باشد به ویژه برای نهاد نظارتی مانند مجلس فکر میکنم کمی جلوی این اتفاقات در آینده گرفته میشود.