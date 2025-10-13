توضیحات رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص سرنوشت ساماندهی کارکنان شرکتی و کاهش ساعات کار اداری

علاالدین رفیع‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و جلسات دولت و مجلس در این رابطه گفت: ساماندهی کارکنان شرکتی در دولت است و تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که دولت باید تصمیم بگیرد.

درباره اینکه برخی از نمایندگان مطرح می‌کنند تعدادی از دلال‌ها و واسطه‌ها نمی‌گذارند ساماندهی کارکنان شرکتی به سرانجام برسد، بیان کرد: از خود نمایندگان باید در این مورد پرسید. بله، در مورد شرکتی‌ها به هر حال یک واسطه‌هایی هستند که نیروها برای آن شرکت هستند و به دولت خدمت می‌دهند، ولی یک موضوعی تا مصوب دولت و مجلس نشود عملاً کاری اتفاق نمی‌افتد و عملیاتی نمی‌شود. بنابراین باید صبوری کنیم تا ببینیم چه تصمیمی گرفته می‌شود.

رفیع‌زاده درباره کاهش ساعت کاری و آخرین وضعیت این لایحه گفت: مجلس باید تصمیم بگیرد.

وی درباره ساعت کاری فعلی کارکنان دولت بیان کرد: ما یک مصوبه‌ای را ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ داده‌ایم که آنجا جزئیات در جدولی آمده است که هر یک از دستگاه‌های دولتی چه ساعتی سرکار حاضر شوند.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی افزود: مثلا ستادی‌های تهران ۷ تا ۹ شناور هستند. مدارس ابتدایی‌ ساعت ۸ هستند و بقیه از ساعت ۷:۳۰ حضور دارند. مثلا در آن جدول گفته شده نظامی‌ها چه ساعتی باید در محل کار حاضر باشند.

وی تاکید کرد: در مورد پایان ساعت کاری گفته شده است ۴۴ ساعت در هفته باید پر شود منتها شناور است. کسی که آغاز ساعت کاری‌اش ۹ است، پایان آن هم دیرتر می‌شود.

رفیع‌زاده در خصوص صحبت‌های رئیس‌جمهور مبنی بر این‌که در ادارات ساعت کاری مفید پایین است، گفت: الان لایحه‌ای در مجلس داریم که آنجا دولت تقاضا کرده است اختیار تصمیم‌گیری در مورد ساعت را به ما بدهند.

وی خاطرنشان کرد: این هم قبلا بوده است چون یک جا پخش کرده بودند که من پیرو صحبت‌های آقای رئیس‌جمهور چنین چیزی گفتم، خیر این لایحه از قبل بوده است که اختیار تصمیم‌گیری درباره ساعت کاری و تعطیلی‌ها را مجلس به دولت بدهد که این هنوز در مجلس است و جلساتش در حال برگزاری است که اگر مصوب شود ما می‌توانیم تصمیم بگیریم.

انتهای پیام/