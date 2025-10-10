خبرگزاری کار ایران
علم الهدی:

صهیونیست ها ناچار به پذیرش مذاکره با فلسطینی‌ ها شدند

تحلیل اوضاع سیاسی منطقه خاورمیانه، سبک زندگی دینی و ضرورت مقابله با بی‌عدالتی‌ های اقتصادی از مهمترین محورهای خطبه های نماز جمعه امروز مشهد بود.

به گزارش ایلنا، امام جمعه مشهد مقدس امروز در خطبه‌ های نماز جمعه در حرم مطهر رضوی با اشاره به سالگرد عملیات طوفان‌ الاقصی گفت: این رویداد نماد «پیروزی و عزت امت اسلامی» است، حرکتی که توانست چهره واقعی مقاومت را در برابر سلطه‌ طلبی‌ ها آشکار سازد.

 

آیت الله سیداحمد علم الهدی افزود: پس از دو سال جنایت و تجاوز، دشمن ناچار به پذیرش مذاکره با فلسطینی‌ ها شد؛ امری که به گفته او نشان از شکست راهبردهای اشغالگران و برتری ایمان ملت فلسطین دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در بخش دیگری از خطبه‌ ها، با قدردانی از دست‌ اندرکاران کنگره ۱۸ هزار شهید خراسانی، تأکید کرد: این رویداد فرصتی برای بازشناسی پیوند نسل‌ های امروز با آرمان‌ های انقلاب اسلامی است. 

علم الهدی گفت: محتوای این کنگره و نمایشگاه شهدا نشان داد که محور زندگی شهدا، سبک زندگی توحیدی و خدا‌محور بوده است؛ الگویی که دوری از مصرف‌ گرایی و لذت‌ طلبی را با رضای الهی و خلوص در عمل پیوند می‌ زند.

وی با انتقاد از ترویج سبک زندگی غربی و مظاهر بی‌ حجابی و بی‌ عفتی در جامعع، بیان کرد: چنین جریان‌ هایی خواست دشمنان است و نباید راه نفوذ فرهنگی در جامعه را برای آن‌ ها باز کرد.

 امام جمعه مشهد افزود: کسانی که پس از جنگ دچار وابستگی فکری به فرهنگ مصرف و تبلیغ مظاهر غربی شده‌ اند، در برابر فرهنگ اسلامی ایستاده‌ اند.

آیت الله علم الهدی در بخش دیگری از سخنانش با هشدار نسبت به احتکار، گران‌ فروشی و سوء استفاده اقتصادی داخلی، این رفتارها را «خودتحریمی» توصیف کرد و خواستار اقدام قاطع مسئولان برای مهار این نابسامانی‌ ها شد.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: مشکلات اقتصادی امروز جامعه بیش از آنکه از تحریم‌ های خارجی ناشی شود، در بی‌ رحمی و سوء مدیریت برخی سودجویان داخلی ریشه دارد.

وی اظهار داشت : استحکام و‌ بقاء نظام اسلامی در طول سال‌ ها نشان داده است که اراده الهی در حفظ این نظام جاری است و خداوند بار دیگر نشانه‌ های پیروزی را بر پیشانی ملت و نظام اسلامی نقش خواهد زد و عناصر ناپاک را از مسیر پیشرفت کشور کنار خواهد زد.

