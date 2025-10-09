معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده:
زنان روستایی، ستونهای پنهان توسعه پایدار کشور هستند
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در بازدید از بومگردی تکرم در شهرستان شفت گفت: زنان روستایی، ستونهای پنهان توسعه پایدار کشور هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در جریان سفر به استان گیلان بعد از ظهر پنجشنبه از مجموعه بومگردی «تکرم» واقع در دهستان جیرده از بخش مرکزی شهرستان شفت بازدید کرد.
معاون رئیسجمهور با تحسین تلاشهای بانوی کارآفرین این روستا اظهار کرد: زنان روستایی با تکیه بر دانش بومی و هنرهای سنتی میتوانند نقش مهمی در توسعه پایدار و حفظ میراث فرهنگی ایفا کنند.
بهروز آذر افزود: این بومگردی نمونهای موفق از بازگشت به ریشهها و تبدیل فرهنگ به فرصت اقتصادی است.
وی گفت: احیای لباسهای محلی، تولید عروسکهای سنتی و جذب گردشگران فرهنگی، نه تنها موجب رونق اقتصادی منطقه میشود بلکه هویت فرهنگی گیلان را نیز زنده نگه میدارد.
حمایت از کارآفرینی زنان در مناطق روستایی
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در ادامه بر حمایت دولت از طرحهای کارآفرینی زنان در مناطق روستایی تأکید کرد و گفت: دولت با تمام توان از بانوانی که در مسیر احیای فرهنگ و تولید ملی گام برمیدارند حمایت خواهد کرد.
بهروز آذر تصریح کرد: اینگونه فعالیتها باید الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در پایان این بازدید ظرفیت های گردشگری و فرهنگی منطقه را مورد بررسی قرار داد و با اهالی روستا به گفتگو پرداخت.
این مجموعه بومگردی که با همت یکی از بانوان بومی منطقه راهاندازی شده است به عنوان محلی برای تولید و احیای لباسهای سنتی، عروسکبافی و صنایع دستی محلی شناخته میشود.
بانوی کارآفرین این مجموعه، پس از سالها زندگی در شهر با عشق به فرهنگ و ریشههای خود به روستا بازگشته و فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی را در قالب بومگردی آغاز کرده است.