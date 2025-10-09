خبرگزاری کار ایران
طباطبایی:

هر صدایی که مروج دودستگی در جامعه باشد، در خدمت دشمنان است

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، نوشت: هر صدایی که مروج دودستگی و قطبی‌سازی در جامعه باشد، در خدمت دشمنان است.

به گزارش ایلنا، سید مهدی طباطبایی در شبکه ایکس نوشت: « هر صدایی که مروج دودستگی و قطبی‌سازی در جامعه باشد، در خدمت دشمنان ملک و ملت ‎ایران است. چه آنان‌که صدا در گلو می‌اندازند و به بهانه دیانت، نهادهای قانونی را زیر سوال می‌برند، چه آنها که با هنجارشکنی، بر اختلافات فرهنگی در جامعه دامن می‌زنند.

تندروی آفت امنیت و آرامش کشور است.»

