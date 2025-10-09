جنبش مقاومت اسلامی حماس ۱۷ مهرماه با صدور بیانیه‌ای از دستیابی به توافق آتش بس در نتیجه مذاکرات در شرم الشیخ خبر داد.

حماس در بیانیه خود اعلام کرد: پس از مذاکرات مسئولانه و جدی که توسط جنبش و گروه‌های مقاومت فلسطین درباره بررسی پیشنهاد رئیس‌جمهور آمریکا در شرم الشیخ با هدف پایان دادن به جنگ و نسل‌کشی علیه مردم فلسطین و عقب‌نشینی اشغالگران از نوار غزه انجام شد، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین دستیابی به توافقی را اعلام کرد که شامل پایان جنگ علیه غزه، عقب‌نشینی اشغالگران، ورود کمک‌ها و تبادل اسرا است.