خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش ولایتی به آتش‌بس غزه

واکنش ولایتی به آتش‌بس غزه
کد خبر : 1697881
لینک کوتاه کپی شد.

​مشاور رهبر انقلاب اسلامی در واکنش به آتش بس غزه نوشت: آغاز آتش بس در غزه ممکن است پشت صحنه پایان آتش بس در جای دیگری باشد.

به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس با هشتک عراق_ یمن _ لبنان نوشت: آغاز آتش بس در غزه ممکن است پشت صحنه پایان آتش بس در جای دیگری باشد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس ۱۷ مهرماه با صدور بیانیه‌ای از دستیابی به توافق آتش بس در نتیجه مذاکرات در شرم الشیخ خبر داد.

حماس در بیانیه خود اعلام کرد: پس از مذاکرات مسئولانه و جدی که توسط جنبش و گروه‌های مقاومت فلسطین درباره بررسی پیشنهاد رئیس‌جمهور آمریکا در شرم الشیخ با هدف پایان دادن به جنگ و نسل‌کشی علیه مردم فلسطین و عقب‌نشینی اشغالگران از نوار غزه انجام شد، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین دستیابی به توافقی را اعلام کرد که شامل پایان جنگ علیه غزه، عقب‌نشینی اشغالگران، ورود کمک‌ها و تبادل اسرا است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ