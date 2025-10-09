متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌ الرحمن‌ الرحیم

وزارت امور خارجه با یادآوری مفاد بیانیه مورخ ۱۴ مهر ۱۴۰۴ در خصوص پایان‌ دادن به نسل‌کشی در غزه، تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران همواره از هر اقدام و ابتکاری که متضمن توقف جنگ نسل‌کشی، خروج نظامیان اشغالگر، ورود کمک‌های بشردوستانه، آزادی اسرای فلسطینی و احقاق حقوق بنیادین فلسطینیان باشد، حمایت کرده است.

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان حامی مقاومت مشروع ملت فلسطین در مسیر احقاق حق تعیین سرنوشت، در این دو سال از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک خود، به‌ویژه در سطح منطقه و سازمان همکاری اسلامی و نیز سازمان ملل متحد، برای فشار بر رژیم صهیونیستی و حامیان آن جهت توقف نسل‌کشی و خروج اشغالگران از غزه استفاده کرده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بزرگ مقاومت، بر مسئولیت جامعه جهانی برای ممانعت از نقض عهد رژیم اشغالگر تاکید می‌کند و همه طرف‌ها را به مراقبت و هوشیاری در برابر فریبکاری و بدعهدی رژیم صهیونیستی فرا می‌خواند.

وزارت امور خارجه مجددا تاکید می‌کند که توقف جنایت و نسل‌کشی در غزه، نافی مسئولیت دولت‌ها و نهادهای صلاحیت‌دار بین‌المللی برای پیگیری وظیفه مشترک قانونی، انسانی و اخلاقی جامعه جهانی جهت اجرای عدالت از طریق شناسایی و محاکمه آمران و عاملان جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در نوار غزه، با هدف پایان‌دادن به بی‌کیفرمانی چند دهه‌ای رژیم صهیونیستی نخواهد بود.