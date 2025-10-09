به گزارش ایلنا، نماز جمعه این هفته تهران، هجدهم مهر ماه به امامت حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

درب‌های دانشگاه از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران باز و شروع برنامه‌ها از ساعت ۱۱ خواهد بود.

سخنران پیش خطبه این هفته تهران، وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی کشور و غفور کارگری رئیس کمیته ملی پاراالمپیک خواهند بود.

در بخش معرفی کتاب منتخب هفته، کتاب «شمع بی صدا آب می‌شود» خاطرات پاسدار مدافع حرم شهید ابراهیم اسمی، که به قلم سبحان خسروی نوشته شده و توسط نشر شهید کاظمی و در راستای احیای ورزش پهلوانی کشتی منتشر شده است ،معرفی می‌شود. این اثر با ۳۰ درصد تخفیف در غرفه کتاب آدینه واقع در چهار راه مسجد دانشگاه تهران عرضه خواهد شد.

مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی در محوطه مسجد دانشگاه هر هفته در بخش‌های مختلف قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میزبان کودکان و نوجوانان می‌باشند.

مجموعه‌هایی که این هفته در محل میزهای خدمت در محل میزهای خدمت در جوار شهدای گمنام، برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند:

مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، فرمانداری تهران، شهرداری تهران و کمیته امداد امام خمینی(ره)، هرهفته در محل اقامه نماز جمعه تهران حضور دارند.

ادارات و سازمان هایی که این هفته میز خدمت اختصاصی دارند:

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران

بانک توسعه تعاون

بیمه رازی

میزهای خدمت نماز جمعه تهران در ضلع شمال چهارراه مسجد دانشگاه مستقر خواهد بود.

