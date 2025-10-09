لاریجانی در همایش خیزش فرزانگان در برابر خردکشی:
واشنگتن و تلآویو از تروریسم علمی رونمایی کردند
رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی میگوید: امروز با پدیدهای بنام تروریسم علمی مواجه شدهایم؛ البته قبلا هم با ترور شهدایی از جمله شهید علیمحمدی شاهد چنین رویهای بودیم اما واشنگتن و تلآویو که قبلا این اقدامات را مخفیانه انجام میدادند، در سالهای اخیر از آن به عنوان یک مدل تروریستی رونمایی کردهاند.
به گزارش ایلنا، محمدجواد لاریجانی صبح امروز پنجشنبه ۱۷ مهرماه در همایش بینالمللی «خیزش فرزانگان در برابر خردکشی» که با حضور دانشمندان بینالمللی از کشورهای روسیه، استرالیا، لبنان، ایتالیا و یمن در محل پژوهشگاه دانشهای بنیادی برگزار شد، افزود: دشمن به دنبال انحصارگرایی علمی است، شهید طهرانچی و شهید فقهی که در خصوص پرتودرمانی کار میکرد به شهادت رساندند، آیا اینان بمب میساختند؟ خیر.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: در جنگ ۱۲ روزه، عینیت شکل گیری تروریسم علمی روشن شد، در این جنگ دانشمندان بزرگی را وقتی در میان خانواده خود بودند ترور کردند. آنهم به بهانه واهی ساختن بمب؛ در حالی که در ایران بر اساس فتوای رهبر انقلاب ساختن بمب هستهای حرام است.
رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی با بیان اینکه غربیها به دنبال انحصار علم هستند، اضافه کرد: علوم برای بعضی از ملتها در نظر آنان مناسب نیست، دلیل این کار خیلی روشن است و آن حفظ سلطه است.
لاریجانی با بیان اینکه میدان علم، جهانیترین فعالیت بشری است، گفت: افلاطون نقل میکند که چقدر از مبانی علمی از ایران باستان درباره طب وارد یونان شده است. حتی بسیاری از دانشمندان ایرانی علم یونانی را گرفتند و فارسی سازی کردند. همچنین علم از ایران اسلامی به سمت روم رفت. اما اکنون غربیها آمدند یک مونوپولی علمی ایجاد کردهاند که در آن انحصار و ترور است.
به گفته وی، ما باید اخلاق علمی خودمان را گسترش دهیم، دانشمندان نباید محروم باشند، نباید مورد تهدید قرار بگیرند. باید همایشهایی از این دست شکل بگیرد، دانشمندان دنیا قطعا از این آگاهی بخشی استفاده خواهند کرد.