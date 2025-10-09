خبرگزاری کار ایران
دادستان شهرستان خاتم خبر داد؛

دستگیری شکارچی حرفه‌ای قوچ و بز وحشی منطقه حفاظت‌شده شهرستان خاتم

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم استان یزد در راستای اجرای قاطع قانون و حفاظت از محیط زیست، از دستگیری یک شکارچی حرفه‌ای غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده این شهرستان خبر داد.

رضا رضایی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم گفت: با تلاش شبانه‌روزی مأموران یگان حفاظت محیط زیست، یکی از شکارچیان غیرمجاز حرفه‌ای که در منطقه حفاظت شده شهرستان اقدام به شکار غیرقانونی دو راس قوچ وبز وحشی کرده بود، شناسایی و دستگیر شد و در بازرسی از این متهم، لاشه یک رأس قوچ وحشی شکار شده و همچنین تعداد ۱۹ عدد فشنگ اسلحه شکاری کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده قضایی، متهم دستگیر شده پس از تفهیم اتهام، با صدور قرار متناسب به زندان معرفی شد و تحقیقات مقدماتی جهت دستگیری سایر همدستان این متهم همچنان در جریان است.

رضایی اظهار کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون شکار و صید، شکار غیرمجاز گونه‌های حفاظت‌شده علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی وجریمه سنگین، موجب ضبط کامل ادوات شکار و توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده در ارتکاب جرم نیز خواهد شد.

وی در پایان ضمن هشدار جدی به متخلفین و شکارچیان غیرمجاز در شهرستان، تأکید کرد: دستگاه قضائی با قاطعیت و بدون هیچگونه اغماضی با مرتکبین در این حوزه برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سودجویان به حیات وحش و منابع طبیعی شهرستان آسیب وارد کنند.

 

