سامانه‌های داوری حرفه‌ای به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

با امضای تفاهم‌نامه میان معاونت داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه و کانون دفاتر خدمات قضایی کشور، سامانه‌های الکترونیکی جذب، ارجاع و رسیدگی ویژه داوران حرفه‌ای به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، صبح امروز پنجشنبه ۱۷ مهرماه، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، محسن مقدس، معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف، هیأت‌مدیره و مدیرعامل کانون دفاتر خدمات قضایی و جمعی از نمایندگان استانی دفاتر، تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف و کانون دفاتر خدمات قضایی کشور در حاشیه همایش دفاتر خدمات قضایی در مشهد به امضا رسید.

محسن مقدس، معاون مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، در توضیح جزئیات این تفاهم‌نامه اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در امور قضایی، سیاست‌های رئیس قوه قضاییه و نیز تحقق بند «چ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، این تفاهم‌نامه پس از بررسی‌های کارشناسی و برگزاری نشست‌های مشترک با مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره کانون دفاتر خدمات قضایی تنظیم شد.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، با توجه به نیاز داوران حرفه‌ای به سامانه‌های الکترونیکی در حوزه‌های جذب، ارجاع و رسیدگی، کانون دفاتر خدمات قضایی کشور با استفاده از ظرفیت فنی خود نسبت به طراحی و تدوین این سامانه‌ها اقدام خواهد کرد. این سامانه‌ها پس از تکمیل، در بستری امن و از طریق درگاه اختصاصی دفاتر خدمات قضایی در اختیار مرکز حل اختلاف قرار می‌گیرد.

گفتنی است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیرو‌های متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.

 

 

