خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خطیب:

برتری موشکی ایران طرح براندازی را شکست داد

برتری موشکی ایران طرح براندازی را شکست داد
کد خبر : 1697773
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر اطلاعات گفت: توانمندی نیروهای مسلح و برتری موشکی ایران پیروزی بزرگی برای کشور فراهم کرد و طرح براندازی و تجزیه ایران را شکست داد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین سیداسماعیل خطیب در جلسه شورای تامین استان همدان با بیان اینکه « نظام سلطه و استکبار با طراحی همه‌جانبه و جنگ ترکیبی تلاش کرد دولتی دست‌نشانده حاکم کند» اظهار کرد: قرار بود نتیجه این اقدام به براندازی و تجزیه در کشورمان منجر شود.

وی افزود: اما به لطف الهی شاهد بودیم با رهبری حکیمانه فرمانده کل قوا، هزینه‌ها و آسیب‌ها بلافاصله با جایگزینی‌ها تدبیر شد و این تدبیر با غیرت، قدرت و قوت نیروهای مسلح ایران عجین شد. توانمندی نیروهای مسلح و برتری موشکی ایران توانست پیروزی بزرگی برای کشور فراهم کند.

وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه «وحدت و اتحاد مردم ایران عامل ماندگاری در نیم‌قرن گذشته است»، گفت: همه ما مکلف به حفظ و تقویت این وحدت و انسجام هستیم. خدمتگزاری به مردم شرط اصلی موفقیت ما در حفظ وحدت و انسجام ملی است که تأکید مکرر رئیس‌جمهوری محترم را هم به همراه داد.

خطیب با قدردانی از نقش مردم در جنگ ۱۲ روزه، یادآور شد: مردم حجت را بر ما تمام کردند که با همه سلایق و سبک‌های مختلف زندگی و افکار گوناگون پای نظام و انقلاب و در حمایت از رهبری ایستادند.  

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ