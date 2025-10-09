به گزارش ایلنا، بابک سلحشور صبح امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه در نشست آموزشی اصول کارشناسی خطا‌های پزشکی در کمیسیون‌های پزشکی قانونی که ویژه کارشناسان کمیسیون‌های استان مازندران در شهر ساری برگزار شد، با ارائه توضیحاتی در خصوص قصور و تقصیر پزشکی و تفاوت آن با تخلفات انتظامی گفت: در صورتی می‌توان از لفظ قصور پزشکی در موضوعات پزشکی و درمانی استفاده کرد که فرد، بیمار پزشک باشد و در واقع پزشک مراقبت پزشکی و درمان وی را پذیرفته باشد.

وی در تقسیم بندی انواع قصور پزشکی گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی می‌توان این موارد را به قصور ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی تقسیم کرد؛ که البته عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی نیز زیر مجموعه‌ای از موارد قصور و تقصیر پزشکی است.

سلحشور در ادامه با اشاره به مهم‌ترین عوامل مؤثر در طرح شکایت بیمار از پزشک تصریح کرد: عوامل رفتاری، آگاهی ندادن به بیمار و اطرافیان او درباره عوارض احتمالی و خطرات غیر قابل پیش بینی و مسائل مالی، هزینه درمان، دخالت و تحریک سایر همکاران، نگرفتن شرح حال کامل و عدم تکمیل دقیق پرونده قبل از اقدامات درمانی و قصور در مراقبت‌های بعد از عمل جراحی از جمله مواردی است که زمینه ساز شکایت بیمار از پزشک می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه عامل رفتاری مهم‌ترین موضوع در طرح شکایت از پزشکان با عنوان قصور پزشکی است، یادآور شد: قطعا رفتار مهربانانه، محترمانه، منطقی و سنجیده پزشک می‌تواند از بروز نارضایتی بیشتر و ابراز شکایت رسمی پیشگیری کند.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان در ادامه با بیان اینکه مسئولیت بیمار از لحظه پذیرش تا بهبودی کامل بر عهده پزشک معالج است، اظهار کرد: جراح باید بعد از عمل جراحی، بیمار خود را ویزیت کرده و همواره در دسترس بیمار باشد، رها کردن بیمار بعد از عمل جراحی، حتی در موارد موفقیت آمیز، می‌تواند در صورت بروز عوارض بعدی منجر به شکایت شود.

وی رشته تخصصی را عاملی دیگر در ارائه شکایت با عنوان قصور پزشکی عنوان و خاطرنشان کرد: هر چه نوع بیماری مهمتر و نحوه درمان دشوارتر باشد، احتمال بروز عوارض بیشتر است لذا تعداد شکایات در رشته‌های جراحی معمولا بیشتر از سایر رشته هاست به همین دلیل رشته‌های زنان و زایمان، دندانپزشکی، جراحی عمومی، بیهوشی، جراحی پلاستیک و زیبایی، جراحی مغز و اعصاب، و... معمولا جزو رشته‌های پرشکایت هستند.

سلحشور عدم مطالعه کافی و نداشتن اطلاعات کافی از تازه‌های پزشکی، مجهز نبودن مراکز درمانی به وسایل و لوازم ضروری پزشکی، نقص در مدیریت و عدم استفاده صحیح از نیروی انسانی و لوازم وتجهیزات، بی توجهی به مسائل فرهنگی و سنن و آداب قبیله‌ای و اعتقادی را از دیگر عوامل مؤثر در طرح شکایت بیماران عنوان کرد.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان در پایان با تأکید مجدد بر رفتار مبتنی بر مهر و محبت و منطقی با بیماران اظهار کرد: با توجه به آنچه از بررسی پرونده‌های قصور پزشکی در کمیسیون‌ها به دست می‌آید، بیمار در صورتی که در حین اقدامات درمانی دچار آسیب شود، دست به شکایت خواهد زد، به همین دلیل توصیه جدی برای کاهش موارد شکایت قصور پزشکی، داشتن رفتار مهربانانه و ارائه توضیحات کافی و کامل به بیمار و همراهان وی است.

گفتنی است در این نشست شیث امینی مدیرکل امور کمیسیون‌های سازمان توضیحاتی در خصوص فرایند بررسی پرونده‌ها در کمیسیون‌های پزشکی قانونی، نحوه عملکرد کارشناسان مدعو در بررسی پرونده‌های قصور و مستندسازی در پرونده‌های کمیسیون پزشکی و کامران سلطانی در خصوص کارشناسی عوارض اقدامات تشخیصی و درمانی در رشته‌های مختلف توضیحاتی ارائه کردند.

