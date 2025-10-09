ضرغامی:
مشوق ترویج نماز، ساماندهی و نظافت سرویسهای بهداشتی و نمازخانههای بین راهی است
یک فعال سیاسی گفت:مشوق ترویج نماز، ساماندهی و نظافت سرویسهای بهداشتی و نمازخانههای بین راهی و باز گذاشتن درب ۸۵۰ مسجد در طول روز، در مسیرهای گردشگری است.
به گزارش ایلنا،عزت الله ضرغامی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
اجلاس نماز ، در رشت برگزار شد. هورا!
مشوق ترویج نماز، ساماندهی و نظافت سرویسهای بهداشتی و نمازخانههای بین راهی و باز گذاشتن درب ۸۵۰ مسجد در طول روز، در مسیرهای گردشگری است.
از همان استان گیلان شروع کنید.
نمازخوانها را دریابید
بینمازها پیشکش!