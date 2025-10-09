خانه



سیاسی



سیاست داخلی ۱۷ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰:۳۰

ضرغامی:

مشوق ترویج نماز، ساماندهی و نظافت سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه‌های بین راهی است

یک فعال سیاسی گفت:مشوق ترویج نماز، ساماندهی و نظافت سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه‌های بین راهی و باز گذاشتن درب ۸۵۰ مسجد در طول روز، در مسیرهای گردشگری است.