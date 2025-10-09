دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:

_ بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقنامه پذیرش مقررات فنی هماهنگ سازمان ملل متحد برای خودروهای چرخدار، تجهیزات و قطعاتی که می توانند در خودروهای چرخدار نصب شوند و یا به کار روند و شرایط شناسایی متقابل تاییدیه های اعطا شده بر اساس مقررات سازمان ملل متحد با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی مربوطه، کارشناسان معاونت قوانین، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی قم

_ ادامه بررسی لایحه اصلاح بند(ب) ماده(۱۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی با حضور مسئولان دستگاه های مربوطه

_ دعوت از وزیر نفت جهت بررسی تامین سوخت صنایع و واحدهای تولیدی و بررسی تحقیق و تفحص با موضوع عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در پنج سال اخیر و عملکرد شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)

_دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی ذیل این وزارتخانه و عملکرد شرکت پتروشیمی امیرکبیر

_ بازدید اعضای کمیسیون از مراکز صنعتی و معدنی استان آذربایجان شرقی و شرکت در نمایشگاه فولاد استان و دیدار با استاندار و فعالان اقتصادی، صنعتی و تولیدی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ (۲۳ و ۲۴ مهرماه)

_کمیته های صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی، صنایع هوا فضا و فناوری های نوین و دانش بنیان و صنایع خلاق و معادن نیز به منظور بررسی میزان اجرای احکام برنامه هفتم توسعه توسط دستگاه های مربوطه تشکیل جلسه می دهند، همچنین کمیته ویژه مدیریت ناترازی انرژی طی نشستی به ادامه بررسی مدیریت ناترازی انرژی در حوزه تولید مصرف و مدیریت ناترازی آب کشور خواهد پرداخت./