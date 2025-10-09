خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نشست هفته آتی کمیسیون صنایع مجلس انجام می‌گیرد؛

رسیدگی به تقاضای تفحص از شرکت‌های پتروشیمی با حضور وزرای نفت و کار

رسیدگی به تقاضای تفحص از شرکت‌های پتروشیمی با حضور وزرای نفت و کار
کد خبر : 1697736
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای نفت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته پیش رو در جهت بررسی تحقیق و تحص از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور پیدا خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، نشست این هفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه (۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ مهرماه) برگزار خواهد شد. همچنین اعضای این کمیسیون چهارشنبه و پنج شنبه (۲۳ و ۲۴ مهرماه) سفر نظارتی به استان آذربایجان شرقی به منظور بازدید میدانی از واحدهای صنعتی و تولیدی خواهند داشت.

دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:

_ بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقنامه پذیرش مقررات فنی هماهنگ سازمان  ملل متحد برای خودروهای چرخدار، تجهیزات و قطعاتی که می توانند در خودروهای چرخدار نصب شوند و یا به کار روند و شرایط شناسایی متقابل تاییدیه های اعطا شده بر اساس مقررات سازمان ملل متحد با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی مربوطه، کارشناسان معاونت قوانین، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی قم 

_ ادامه بررسی لایحه اصلاح بند(ب) ماده(۱۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی با حضور مسئولان دستگاه های مربوطه

_ دعوت از وزیر نفت جهت بررسی تامین سوخت صنایع و واحدهای تولیدی و بررسی تحقیق و تفحص با موضوع عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در پنج سال اخیر و  عملکرد شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)

_دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی ذیل این وزارتخانه و عملکرد شرکت پتروشیمی امیرکبیر

_ بازدید اعضای کمیسیون از مراکز صنعتی و معدنی استان آذربایجان شرقی و شرکت در نمایشگاه فولاد استان و دیدار با استاندار و فعالان اقتصادی، صنعتی و تولیدی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ (۲۳ و ۲۴ مهرماه)

_کمیته های صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی، صنایع هوا فضا و فناوری های نوین و دانش بنیان و صنایع خلاق و معادن نیز به منظور بررسی میزان اجرای احکام برنامه هفتم توسعه توسط دستگاه های مربوطه تشکیل جلسه می دهند، همچنین کمیته ویژه مدیریت ناترازی انرژی طی نشستی به ادامه بررسی مدیریت ناترازی انرژی در حوزه تولید مصرف و مدیریت ناترازی آب کشور خواهد پرداخت./

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ