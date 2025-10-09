عارف:
دبیرکل سازمان ملل گفت با جنگ ۱۲ روزه، پرونده از بین رفتن نظام و حکومت ایران بسته شد
معاون اول رئیسجمهور گفت: در یکی از کشورها دیداری با دبیرکل سازمان ملل داشتیم که گفت با این جنگ ۱۲ روزه، پرونده از بین رفتن نظام و حکومت ایران بسته شد. دشمنان از ابتدای انقلاب به دنبال نابودی نظام ما بودند، اما هر حرکتی که انجام دادند نه تنها موفق نشدند، بلکه استحکام نظام و همبستگی ما بیشتر شد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف صبح امروز (پنجشنبه ۱۷ مهر ماه) در مراسم روز جهانی پست، اظهار کرد: مردم، نقش کلیدی و محوری را در هر صحنه موفقیتآمیز و پیروزی دارند.
وی متذکر شد: مردم در دوران دفاع مقدس و به مدت هشت سال، جبههها را اداره کردند و هزینه جنگ را دادند. در همین جنگ ظالمانه، خشن و غیرانسانی ۱۲ روزه، دشمنان به خیال خام خود فکر میکردند که پرونده نظام را میبندند و سه چهار روزه کار تمام میشود.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: دشمن در روز نخست جنگ، برخی از چهرههای مهم، به ویژه شخصیتهای دفاعی و دانشمندان ما را به شهادت رساند. اما در این زمینه نیز موفقیتی کسب نکرد، زیرا به سرعت جایگزینهایی در همان سطح برای شهدا تعیین شدند و چهرههای جدید نیازی به زمان طولانی برای آشنایی با کار نداشتند و در کمتر از ۱۰ ساعت عملیات موفقی را انجام دادند.
وی افزود: در مرحله دوم اتکای دشمن به مردم بود تا آنان به صحنه بیایند و کار را تمام کنند؛ اتفاقا مردم به صحنه آمدند و کار را تمام کردند، اما صددرصد مخالف تحلیلی که دشمنان داشتند. وقتی به عملکرد مردم در آن ۱۲ روز نگاه میکنیم، باید بگوییم که خدمتگزاری و پادویی این مردم باعث افتخار است.
عارف با بیان اینکه وضعیت امروز ما به مراتب از چهار ماه پیش یعنی قبل از جنگ ۱۲ روزه قویتر و منسجمتر است، اظهار کرد: ما نگران رودررویی نیستیم، اما نمیخواهیم رو در رو شویم زیرا ما نیاز به آرامش داریم، مردم ما نیاز به آرامش دارند. مردم ما همه مشکلات و تحریمهای ظالمانه آمریکا را تحمل میکنند.
وی با بیان اینکه این جنگ ۱۲ روزه یک همبستگی و سرمایه اجتماعی برای ما محسوب می شود، تاکید کرد: ما جنگ طلب نیستیم و هیچ وقت جنگ را شروع نکردیم، اما امروز دشمن فهمیده است که اگر به ما حمله کند، باید برای آتش بس التماس کند و پیغام بفرستد.