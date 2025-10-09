خبرگزاری کار ایران
سرپرست و ۶ نفر از کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی بازداشت شدند
سازمان بازرسی ‌از‌برخورد از کشف رشاء و ارتشاء، پولشویی، اعمال نفوذ و تحصیل مال از طریق نامشروع در شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی خبر داد.

به گزارش ایلنا،در راستای حمایت از سرمایه گذاری مشروع، برخورد با مانع تراشی‌ها در مسیر تولید و مبارزه قاطع با هرگونه تخلف و فساد در دستگاه‌های اجرایی و بر اساس اخبار و اطلاعات واصله به سازمان بازرسی کل کشور پیرامون عملکرد شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی و ابراز نارضایتی در این زمینه، موضوع در دستور کار بازرسی کل این استان قرار گرفت.

بنابراین گزارش، تحقیقات گسترده و شبانه روزی بازرسان سازمان بازرسی طی ۷ ماه گذشته منجر به کشف فساد و تخلف در شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی و برخی از دستگاه های مرتبط با امر تولید شد.

از جمله تخلفات صورت گرفته در این رابطه رشاء و ارتشاء، پولشویی، اعمال نفوذ و تحصیل مال از طریق نامشروع با استفاده از حساب‌های واسطه‌ای و پوششی بوده است که در پی ورود بازرسی کل استان مرکزی و با هماهنگی رئیس کل دادگستری و دادستان و تیم حفاظت ۹ اطلاعات دادگستری، روز گذشته سرپرست و ۶ نفر از کارکنان شرکت به همراه ۵ نفر از وکلای مدنی (مرتبطین و کارچاق کن) جلب و تحویل مقام قضایی شدند.

این گزارش می‌افزاید؛ تاکنون مجموعا ۱۲ نفر از متهمان بازداشت هستند که تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و سایر متهمان نیز با هماهنگی مقام قضایی احضار و یا جلب خواهند شد.

گفتنی است، سازمان بازرسی کل کشور ضمن حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به منظور سرمایه گذاری مشروع و پشتیبانی از تولید، با راه اندازی بخشی اختصاصی در درگاه 136.ir به درخواست‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به صورت فوق العاده رسیدگی و با هرگونه مانع تراشی در مسیر تولید برخورد قاطع خواهد داشت و این اقدامات در سال گذشته منجر به احیاء و راه‌ اندازی ۷۳ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۶۱  واحد شده است.

 

