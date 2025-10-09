به گزارش ایلنا، در راستای نظارت مستقیم بر عملکرد بنادر و آزادسازی کالا‌های رسوبی، امیر خلفیان، به همراه ناصری معاون دادستان مرکز استان و احمدی دادستان عمومی و انقلاب هندیجان، با حضور در بندر سجافی، از نزدیک در جریان روند نگهداری و ترخیص کالا‌ها و بررسی مشکلات و چالش‌ها، شناسایی موانع اجرایی و بهبود فرآیند ورود و خروج کالا‌ها به این بندر قرار گرفتند.

دادستان مرکز استان خوزستان ضمن بررسی مشکلات موجود در زمینه تخلیه و بارگیری کالاها، با تاکید بر اهمیت نقش بنادر در رونق اقتصادی و جلوگیری از خسارت کالا‌های وارداتی، خواستار تعیین تکلیف فوری کالا‌های رسوبی شد.

وی افزود: رسوب طولانی‌مدت کالا‌ها در بنادر علاوه بر تحمیل خسارات مالی به صاحبان کالا، می‌تواند موجب کاهش بهره‌وری بنادر و افزایش مشکلات اجرایی در سطح استان شود.

خلفیان گفت: بندر سجافی به دلیل موقعیت استراتژیک و اقتصادی خود یک شریان حیاتی در حوزه حمل و نقل و ترخیص کالا است و هر نوع تأخیر و اهمال در ترخیص کالا‌های رسوبی موجب آسیب جدی به فعالیت اقتصادی منطقه خواهد شد. باید با هم‌افزایی کلیه دستگاه‌های مرتبط، مشکلات فعلی این بندر حل شوند.

وی در ادامه ضمن گفت‌و‌گو با اصحاب لنج‌ها و شناور‌های توقیفی در این بندر، بر ضرورت رفع سریع این مشکلات تاکید کرد.

دادستان مرکز خوزستان از کارکنان و مدیران بندر سجافی، خواست تا در تعامل با دستگاه قضایی، رفع موانع و مشکلات شناور‌های متوقف را به عنوان یک اولویت در برنامه‌های کاری خود قرار دهند و تصریح کرد: نتیجه این بازدید حتما در جلسات آتی در استان به‌طور دقیق پیگیری خواهد شد.

حمید ناصری، معاون دادستان مرکز خوزستان، در این بازدید نیز بر لزوم برخورد قاطع با هرگونه کوتاهی و تخلف در فرآیند نگهداری یا ترخیص کالا‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: مجموعه قضایی استان در کنار مسئولان دستگاه‌های اجرایی هستند تا با هماهنگی و همکاری بین دستگاهی، موانع فراروی تجارت و اقتصاد منطقه برطرف شود.

در ادامه مدیر بندر و دریانوردی سجافی نیز گزارش کاملی از وضعیت کالا‌های مانده، روند نگهداری و چالش‌های موجود در این بندر ارائه کرد.

انتهای پیام/