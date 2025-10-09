به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی که به رشت سفر کرده است، صبح امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴، در دیدار با مدیران پروژه راه‌آهن آستارا – رشت، با قدردانی از تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی، استاندار گیلان و مسئولان اجرایی این طرح گفت: رئیس‌جمهور به صورت هفتگی روند پیشرفت پروژه را پیگیری می‌کند و از این بایت بیش از هر استاندار دیگری، با آقای حق‌شناس در تماس هستند تا اطمینان یابند که کار به‌خوبی پیش می‌رود. هر مسئله‌ای که در مسیر اجرای پروژه باشد، چه در سطح استانی و چه ملی، با سرعت پیگیری خواهد شد.

حاجی میرزایی با اشاره به موقعیت استراتژیک راه‌آهن آستارا ـ رشت افزود: این پروژه نقش مهمی در تکمیل کریدور شمال ـ جنوب دارد و به یک نماد ملی از کارایی تبدیل شده است. هیچ بخشی از کار نباید متوقف بماند؛ منابع مورد نیاز این طرح به هر طریق ممکن تأمین می‌شود، چه از طریق فاینانس خارجی و چه منابع داخلی.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه اظهار داشت: در شرایط تحریم، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تقویت پیوندهای همسایگی و مسیرهای ترانزیتی می‌تواند به عبور موفق کشور از این دوران کمک کند. توسعه همکاری‌های منطقه‌ای یکی از دغدغه‌های اصلی رئیس‌جمهور نیز هست.

حاجی میرزایی با اشاره به رفع بخش عمده‌ای از چالش‌های استانی طرح گفت: مسائل مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی با پیگیری‌های استاندار حل شده است. در سطح ملی نیز هیچ وقفه‌ای در انجام تعهدات نخواهیم داشت. هر مانعی که سر راه پروژه باشد، به سرعت برطرف خواهد شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به تصمیم اتخاذ شده برای اجرای پروژه به صورت پل سراسری افزود: این روش می‌تواند سرعت اجرا را افزایش دهد و حتی هزینه‌های اضافی را جبران کند.

حاجی میرزایی با اشاره به جایگاه این طرح در روابط تهران و مسکو گفت: تقریباً در تمام ملاقات‌ها و گفت‌وگوهای روسای جمهور دو کشور، این پروژه یکی از اولین موضوعات مذاکرات بوده است. این طرح به نمادی از همکاری دو کشور تبدیل شده و باید با به‌روزرسانی اطلاعات و هماهنگی بیشتر، روند اجرای آن تسریع شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور در پایان، اظهار امیدواری کرد که با تلاش همه بخش‌های اجرایی، این پروژه به عنوان نمادی از اقتدار ملی، توانمندی فنی و مهندسی کشور و همکاری منطقه‌ای تبدیل شود و تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم کمک کنیم این پروژه با سرعت و کیفیت به سرانجام برسد.

در این نشست همچنین «هوشنگ بازوند» مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: تاکنون تملک اراضی ۸۳ کیلومتر از مسیر پروژه راه‌آهن آستارا ـ رشت انجام شده و برنامه‌ریزی شده است تا این رقم تا پایان سال به ۱۶۲ کیلومتر برسد.

بازوند با بیان اینکه طرف روسی پس از مشاهده سرعت عملیات تملک اراضی، آمادگی خود را برای آغاز عملیات اجرایی اعلام کرده، به بخشی از موانع پیش‌رو در آغاز عملیات اجرایی اشاره و تأکید کرد با حل این چالش‌ها، قرارداد اجرایی منعقد و پروژه با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

همچنین فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در نشست بررسی روند پیشرفت پروژه راه‌آهن آستارا ـ رشت، با تأکید بر اهمیت این طرح گفت: اجرای این پروژه برای آینده کشور حیاتی است و هیچ‌کس از پیشبرد آن متضرر نخواهد شد. این پروژه برای منافع ملی کشور طراحی شده و باید با تصمیم‌گیری قاطع و شفاف با سرعت به پیش برود.

سردار عابد با اشاره به پیگیری‌های مستمر رئیس‌جمهور، تأکید کرد که همه دستگاه‌ها باید با همدلی و هماهنگی کامل اجرای پروژه را تسریع کنند. عابد همچنین افزود: در صورت لزوم از ظرفیت‌های خارجی برای پیشبرد سریع‌تر طرح استفاده خواهد شد تا این مسیر استراتژیک به موقع به بهره‌برداری برسد.

در این مراسم همچنین حق‌شناس استاندار گیلان بر اراده تمام مدیران استانی برای اجرای هر چه سریع‌تر این پروژه وفق نظر رئیس جمهور تاکید کرد.

