امروز صورت گرفت؛
ادای احترام رئیس دفتر رئیس جمهور به مقام شامخ شهدای رشت
رئیس دفتر رئیس جمهور با همراهی استاندار گیلان به مقام شامخ شهدای رشت ادای احترام کرد
به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس جمهور که شامگاه چهارشنبه ۱۶ مهر وارد استان شده بود، صبح امروز پنجشنبه، ۱۷ مهر با حضور در گلزار شهدای رشت، به مقام والای شهدای گرانقدر ادای احترام کرد.
در این دیدار که با همراهی هادی حق شناس، استاندار گیلان انجام شد، رئیس دفتر رئیس جمهور با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشت و بر تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.