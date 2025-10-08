صدیقی در نطق میان دستور:
هجوم قیمتها به سفره کوچک شده مردم اسفبار است
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود خطاب به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی، گفت: هجوم قیمتها به سفره کوچک شده مردم اسفبار است، معیشت بخش کثیری از خانوادهها با مشکل مواجه شده و تورم کالاهای اساسی ترمز بریده، کارمند ،کارگر و بازنشسته درگیر تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود شدهاند و این وضعیت زیبنده ملت ایران نیست.
به گزارش ایلنا، رضا صدیقی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میاندستور خود با سلام و تحیت به همه شهیدان و آرزوی سلامتی برای رهبر فرزانه انقلاب و سلام به مردم عزیز و بزرگوار حوزه انتخابیه خود تبریز، آذرشهر و اسکو؛ هفته فراجا را به همه حافظان امنیت و خادمین دلسوز ملت تبریک عرض میکنم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملت قهرمان ایران در برابر استکبار و زورگویان با صلابت ایستاده است، افزود: سه کشور اروپایی بدانند اقدام غیر قانونی آنها در فعال کردن مکانیزم ماشه نقض فاحش تعهدات برجام و اصول حقوق بینالمللی بوده و قطعاً محکوم است.
وی در ادامه اظهار داشت: ایران همواره به تعهدات خود پایبند بوده و اقدام سه کشور اروپایی خلاف منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است، یقیناً مسئولین نظام پاسخ راهبردی و مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهند کرد؛ بیانیه سخیف و مداخلهجویانه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا بر علیه ایران را به شدت محکوم نموده و اعلام میکنیم جزایر سه گانه خاک ابدی ایران و نماد شرف و غیرت ایرانی است.
صدیقی در ادامه خطاب به مردم ایران و نمایندگان مجلس، گفت: ملت بزرگوار ایران و همکاران؛ بزرگترین مشکل کشور ناترازی مزمن مدیریتی است، نتیجه این ناترازی بروز مشکلات اقتصادی، نارضایتی و ناهنجاریهای اجتماعی است؛ تورم، رکود اقتصادی، ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، کاهش ارزش پول ملی، واگذاریهای ناروا بر اساس اصل ۴۴ همه ناشی از ناترازی مدیریتی است.
وی در ادامه اظهار داشت: بهترین شیوه برای حل ناترازیها و ضعف مدیریتی در کشور بهرهمند شدن از توصیهها و بیانات مقام معظم رهبری به مسئولین ارشد اجرایی است؛ ایشان در دیدار با هیات دولت سیزدهم فرمودند، همتتان را متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی انقلابی و البته عقلانی و فکورانه در همه عرصههای مدیریتی به وجود بیاید؛ ایشان در همان دیدار فرمودند؛ بازسازی انقلابی، عرصههای مدیریتی به معنای حرکت بر روی ریل انقلاب در بخشهای مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی است؛ آنچه محوریت دارد انقلابی بودن دستگاه مدیریتی اجرایی کشور و برخورداری از عنصر تحرک انقلابی است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه اظهار داشت: انقلابی بودن مدیریت محور تحول است و زمینه تبیین ناترازی مدیریتی و عدم تعادل بین ایدهآلهای انقلابی و عملکرد فعلی را برجسته تر می کند. امیدوارم تحول مدیریتی در عرصههای مختلف با جدیت بیشتری دنبال شده و توصیههای ارزشمند رهبر معظم انقلاب با رویکرد میدانیتر و عملیاتیتر اجرایی گردد تا شاهد نتایج ملموستری در مسیر پیشرفت و تعالی کشور باشیم.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم خطاب به وزیر دفاع ادامه داد: نیروهای مسلح با ایثار و از خود گذشتگی تحت هر شرایطی در راه دفاع از میهن امنیت مردم و خط نورانیت ولایت جانفشانی و فداکاری کردهاند، این انسانهای وارسته مشکلات خود را بیان نمیکنند و از دولت انتظار میرود که در مورد وضعیت معیشتی حقوق و مزایای آنان که مناسب شان و مسئولیتهای خطیرشان نیست اقدام عاجل به عمل آورند.
صدیقی یادآور شد: وضعیت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سایه تورم فزاینده به مرز بحران رسیده و افزایش اعمال شده در ابتدای سال عملاً خنثی شده است، میلیونها بازنشسته که سالها برای سازندگی این کشور زحمت کشیدهاند در تنگنای معیشتی گرفتار شدند، مطالبه جدی مردم اجرای فوری و دقیق قانون متناسب سازی است تا حقوقها با واقعیتهای اقتصادی همخوانی داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس خطاب به رئیس جمهور، اظهار داشت: قاطبه مردم کشور خواهان اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان هستند، برابر این قانون دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید قابل شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبار لازم را در لایحه بودجه سنواتی کشور منظور نماید.
صدیقی در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای شرکتی ستونهای پنهان و حیاتی نظام اداری کشور هستند که سالها در سایه فقدان امنیت شغلی و نابرابری در پرداختها با فداکاری و تعهد بالا به خدمت ادامه میدهند، علی رغم مصوبه صریح مجلس و وعدههای مکرر مسئولین مطالبات به حق این عزیزان عملی نشده است از دولت انتظار میرود با اقدامی عاجل و قاطع عدالت و امنیت شغلی این عزیزان را برقرار نماید.