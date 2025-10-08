حاجیدلیگانی در تذکری:
قیمتهای افسارگسیخته مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده است
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس گفت: وضعیت گرانی و قیمتهای افسارگسیخته در کالاهای اساسی همچون گوشت قرمز، گوشت سفید، حبوبات و سایر اقلام خوراکی، همچنین افزایش بهای رهن و اجاره مسکن و حتی هزینههای آب و برق که در اختیار دولت است، مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: بحث گرانیها و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم امروز بسیار نگرانکننده است. ما نامهای تنظیم کردهایم که به لطف خدا تاکنون بیش از ۹۰ نفر از همکاران آن را امضا کردهاند و از دیگر نمایندگان نیز دعوت میکنیم برای امضا اقدام کنند تا تیم اقتصادی دولت را هفته آینده به مجلس فرا بخوانیم.
وی افزود: از ریاست محترم مجلس درخواست دارم این موضوع را پیگیری کنند تا سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، بهداشت، رفاه و صمت در صحن علنی حاضر شوند و توضیح دهند که چه برنامهای برای بهبود شرایط اقتصادی مردم دارند. به هر حال باید بنشینند و به صورت شفاف توضیحات خود را ارائه دهند.
حاجیدلیگانی ادامه داد: فرمایشات مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۴۰۳.۱۲.۱۸ بر ساماندهی وضعیت اقتصادی تأکید دارد. از طرف دیگر، در ماده ۷ قانون برنامه توسعه آمده است که باید هر سال پنج درصد از نرخ تورم کاسته شود تا شرایط به سمت ارزانی پیش برود؛ اما نهتنها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه در سال نخست برنامه حدود هشت درصد نیز به گرانی ها اضافه شده است.
وی تصریح کرد: وضعیت گرانی و قیمتهای افسارگسیخته در کالاهای اساسی همچون گوشت قرمز، گوشت سفید، حبوبات و سایر اقلام خوراکی، همچنین افزایش بهای رهن و اجاره مسکن و حتی هزینههای آب و برق که در اختیار دولت است، مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده است.
در ادامه، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر حسینعلی حاجیدلیگانی گفت: مردم همواره در میدان بودهاند و در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز دیدیم که آنچه باید انجام میدادند، انجام دادند و ما مدیون مردم هستیم.
وی افزود: همکاران عزیز ما درست میگویند. در موضوعات مسکن، اقتصاد و معیشت با وجود آنکه مجلس هر ساله اعتبارات قابل توجهی را برای کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری مردم در اختیار دولت قرار میدهد، باید با هماهنگی دولت جلسهای برگزار کنیم تا این مسائل بررسی شود.