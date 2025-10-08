به گزارش ایلنا، احمد آریایی‌نژاد طی تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، یاد و خاطره شهدای مظلوم و مقتدر این نیرو به‌ویژه شهیدان میرزایی و خداداد و نیز شهیدان نادر مهدوی و سردار همدانی را گرامی داشت و گفت: در قانون اساسی، داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنان که نیازمندترند زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

وی افزود: در ملایر با حرکت لاک‌پشتی در حوزه مسکن، مردم هنوز از این نعمت محروم‌اند و زجر می‌کشند. لازم است مسئولان خدمتگزار، خدمت خود را در عمل اثبات کنند.

نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به وضعیت آموزش و پرورش اظهار داشت: رهاورد گوناگونی مدارس و نیرو در آموزش و پرورش، بی‌عدالتی آموزشی و نوعی برده‌داری نوین در استخدام است؛ باید از خواب غفلت بیدار شویم، البته اگر خود را به خواب نزده باشیم.

آریایی‌نژاد با هشدار نسبت به تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی گفت: برای نابودی یک تمدن، پایه‌های آن یعنی خانواده، نظام آموزشی و الگوها را هدف قرار می‌دهند. امروز با شکستن منزلت زن، معلم و بزرگان و اساطیر،اهمال و سستی قوای سه‌گانه در امور اقتصادی، معیشتی و تورم افسارگسیخته و حجاب امر فطری و الهی، بدی‌ها بر خوبی‌ها غلبه داده، دعاها را بی‌اثر و ما شرمنده مردم متدین کرده است. لازم است در عملکردها تجدیدنظر جدی صورت گیرد.

آریایی‌نژاد خاطرنشان کرد: شرط بلا گفته شده، پند یا ملال با خودمان است؛ عالم محضر خداست. ما با ولایت زنده‌ایم و تا زنده‌ایم رزمنده‌ایم. درود خدا بر پیروان راه هدایت و نیکی.

انتهای پیام/