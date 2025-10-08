آریایینژاد در تذکر شفاهی:
رهاورد گوناگونی مدارس، بیعدالتی آموزشی و نوعی بردهداری نوین در استخدام است
نماینده مردم ملایر در مجلس با انتقاد از بیعدالتی آموزشی و ضعف عملکرد دولت در تأمین مسکن اقشار نیازمند گفت: مردم ملایر هنوز از نعمت مسکن محروماند و حرکت لاکپشتی در این حوزه زجرآور شده است؛ مسئولان باید خدمتگزاری خود را در عمل اثبات کنند.
به گزارش ایلنا، احمد آریایینژاد طی تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، یاد و خاطره شهدای مظلوم و مقتدر این نیرو بهویژه شهیدان میرزایی و خداداد و نیز شهیدان نادر مهدوی و سردار همدانی را گرامی داشت و گفت: در قانون اساسی، داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنان که نیازمندترند زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
وی افزود: در ملایر با حرکت لاکپشتی در حوزه مسکن، مردم هنوز از این نعمت محروماند و زجر میکشند. لازم است مسئولان خدمتگزار، خدمت خود را در عمل اثبات کنند.
نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به وضعیت آموزش و پرورش اظهار داشت: رهاورد گوناگونی مدارس و نیرو در آموزش و پرورش، بیعدالتی آموزشی و نوعی بردهداری نوین در استخدام است؛ باید از خواب غفلت بیدار شویم، البته اگر خود را به خواب نزده باشیم.
آریایینژاد با هشدار نسبت به تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی گفت: برای نابودی یک تمدن، پایههای آن یعنی خانواده، نظام آموزشی و الگوها را هدف قرار میدهند. امروز با شکستن منزلت زن، معلم و بزرگان و اساطیر،اهمال و سستی قوای سهگانه در امور اقتصادی، معیشتی و تورم افسارگسیخته و حجاب امر فطری و الهی، بدیها بر خوبیها غلبه داده، دعاها را بیاثر و ما شرمنده مردم متدین کرده است. لازم است در عملکردها تجدیدنظر جدی صورت گیرد.
آریایینژاد خاطرنشان کرد: شرط بلا گفته شده، پند یا ملال با خودمان است؛ عالم محضر خداست. ما با ولایت زندهایم و تا زندهایم رزمندهایم. درود خدا بر پیروان راه هدایت و نیکی.