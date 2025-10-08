خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قالیباف در صحن علنی:

یکشنبه جلسه‌ای با موضوع هوش مصنوعی در صحن مجلس برگزار می‌شود

یکشنبه جلسه‌ای با موضوع هوش مصنوعی در صحن مجلس برگزار می‌شود
کد خبر : 1697293
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه‌ای با موضوع بررسی ابعاد مختلف طرح ملی هوش مصنوعی در صحن مجلس در روز یکشنبه آتی خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی در نشست امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر) صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح ملی هوش مصنوعی در اخطاری با استناد به اصل ۴ قانون اساسی گفت: هوش مصنوعی موضوع جدیدی است که دنیا در حال کار بر روی آن است و کشور ما اسلامی و فرهنگ ما دینی است. سوال من این است که آیا درباره این قانون نیازی به ورود به مباحث دینی وجود دارد؟

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده مجلس با اشاره به ثبت حدود ۶۰۰ پیشنهاد نسبت به طرح ملی هوش مصنوعی از سوی نمایندگان مجلس، تاکید کرد: قرار بود که صبح امروز جلسه‌ای درباره موضوع هوش مصنوعی داشته باشیم که فرصت نشد اما ان‌شاءالله روز یکشنبه طی یک ساعت ابتدای جلسه درباره ابعاد مختلف موضوع هوش مصنوعی و این قانون توضیحات لازم ارائه می‌شود تا همکاران با آمادگی و توجه بیشتری نسبت به موضوع در جلسات حضور پیدا کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ