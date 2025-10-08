به گزارش ایلنا، محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی در نشست امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر) صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح ملی هوش مصنوعی در اخطاری با استناد به اصل ۴ قانون اساسی گفت: هوش مصنوعی موضوع جدیدی است که دنیا در حال کار بر روی آن است و کشور ما اسلامی و فرهنگ ما دینی است. سوال من این است که آیا درباره این قانون نیازی به ورود به مباحث دینی وجود دارد؟

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده مجلس با اشاره به ثبت حدود ۶۰۰ پیشنهاد نسبت به طرح ملی هوش مصنوعی از سوی نمایندگان مجلس، تاکید کرد: قرار بود که صبح امروز جلسه‌ای درباره موضوع هوش مصنوعی داشته باشیم که فرصت نشد اما ان‌شاءالله روز یکشنبه طی یک ساعت ابتدای جلسه درباره ابعاد مختلف موضوع هوش مصنوعی و این قانون توضیحات لازم ارائه می‌شود تا همکاران با آمادگی و توجه بیشتری نسبت به موضوع در جلسات حضور پیدا کنند.

