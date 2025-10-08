تغییرات در سازمان امور عشایر نیازمند اجازه مجلس است

به گزارش ایلنا، حسنعلی محمدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با بیان اینکه اتحاد مقدسی که به تعبیر مقام معظم رهبری به کار گرفته شد باید به هر نحو ممکن حفظ شود، عنوان کرد: متاسفانه شاهد هستیم که در خصوص قشر بزرگ، شجاع و دلیر عشایر اخباری نگران کننده منتشر شده و اخیرا در سازمان امور استخدامی موضوع انحلال سازمان امور عشایر را مطرح کردند؛ در حالی که نیاز است علاوه بر اینکه سازمان ارتقا داده شود از این قشر ارزشمند که تامین کننده قسمت اعظم سفره خانوار در حوزه گوشت و لبنیات هستند، حمایت شود.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه به جای اینکه از این قشر ارزشمند که در عرصه‌های مختلف خوش درخشیدند حمایت شود نسبت به انحلال سازمان امور عشایر صحبت می‌کنند که باعث رنجش خاطر این قشر دلیر و زحمتکش شده است در همین راستا طرح اصلاح بند الف ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است و از دکتر قالیباف با توجه به ارادتی که به قشر بزرگ عشایر دارد تقاضا می‌کنم حتما به این موضوع ورود کنند تا بتوانیم رضایت مردم و اتحاد مقدسی که مقام معظم رهبری توصیه کردند، حفظ و تقویت شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده مجلس، گفت: در موضوع انحلال سازمان عشایر که در افکار عمومی و به ویژه عشایر عزیزمان مطرح است، باید عرض کنم که از آنجا که سازمان امور عشایر ایران کانون دارد، چنانچه دولت تصمیم یا پیشنهادی مبنی بر ادغام یا هر تغییر دیگری در ساختار این سازمان داشته باشد، طبیعتا باید به مجلس لایحه دهد و در مجلس بررسی و تصمیم گیری شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از این منظر هم همکاران نماینده که در موضوع سازمان امور عشایر نگرانی دارند و مرتب این موضوع را به بنده منتقل می‌کنند و هم عشایر عزیزمان این را بدانند که دولت اگر هم پیشنهادی در خصوص تغییر در سازمان مدنظر داشته باشد باید لایحه آن را به مجلس ارائه دهد لذا این طور نیست که الان ادغام یا انحلال سازمان صورت گرفته باشد.

