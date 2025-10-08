تصویب CFT طوری نباشد که هم چوب را بخوریم، هم پیاز

به گزارش ایلنا، مالک شریعتی نیاسر در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی، گفت: مطابق اصل دوم قانون اساسی هرگونه ستم‌گری، ستم‌کشی، سلطه‌گری و ظلم‌پذیری نفی شده است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اطلاع دارم در زمانی که بحث cft در مجمع مطرح می‌شد، جنابعالی در دوره قبل و سری جدید مخالف بودید و دلایل خودتان را دارید که قبلاً مورد اشاره قرار گرفته است.

وی افزود: این مهم درحالیست که بعد از حمله نظامی به ایران، خباثت کشورهای اروپایی در عدم انجام تعهداتشان در برجام، خباثت اروپایی‌ها برای فعال‌سازی اسنپ بک، خباثت آمریکایی‌ها برای اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه معیشت و سفره مردم و همچنین شرایطی که کشور نیازمند دور زدن تحریم‌ها است، مصوب کردن cft برای کشور چه فایده‌ای داشته است.

شریعتی نیاسر با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی می‌تواند در یک صورت به این موضوع ورود کند، ادامه داد: تودیع اسناد نزد دبیرخانه سازمان ملل مرحله آخر اجرای تعهدات بین‌المللی است؛ فرصت محدود است لذا طرحی آماده شده و در اختیار معاونت قوانین قرار گرفته لذا اگر موافقت شود، امضاءهای آن جمع آوری شود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: برای تودیع اسناد معاهده‌ای که هیچ نفعی برای اقتصاد و معیشت مردم ندارد شرطی بگذاریم که تحریم‌های ظالمانه و ادعاهای اروپایی‌ها برای بازگرداندن ۶ قطعنامه مرتفع شود؛ در واقع طوری نباشد که هم چوب بخوریم، هم پیاز بخوریم و هم هزینه آن را ملت ایران بپردازند.

وی ضمن درخواست از رئیس مجلس برای ورود به موضوع مذکور، خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند اگر جایی نیاز به مبارزه با تروریسم و پولشویی وجود دارد، مجلس ورود کند؛ ما خودمان را مقید به معاهدات ظالمانه بین‌المللی نکنیم که آنها در پشت پرده نیت‌های دیگری از آن دارند.

انتهای پیام/