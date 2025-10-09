ادبیات برخی در مجلس برای ما و مردم قابل قبول نیست

احمد فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که در جنگ دوازده روزه بر انسجام و اتحاد ملی تاکید شد، اما امروز مشاهده می‌کنیم برخی از جریان‌ها و نمایندگان از این مهم عبور کرده‌اند تا هر فردی اظهارنظر می‌کند به وی می‌تازند مانند باهنر و رئیس مجلس، گفت: معتقدم که هر کسی در اظهارنظر آزاد است و نمایندگان حق اظهارنظر دارند. اما توهین و تخریب و فحاشی و هتاکی ممنوع است.

این عضو کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: این ادبیات در مجلس برای ما و مردمی که این‌ها را می‌بینند و می‌شنوند قابل قبول نیست.

وی تاکید کرد: انسجام ملی بزرگترین دستاورد دفاع مقدس دوزاده روزه بود و یک عده‌ای از تندروها با نگاه‌های متصلبانه و متحجرانه این را نشانه می‌روند که باید گفت در واقع قدرت ایران را نشانه می‌روند.به نظر من در این خصوص باید پاسخ این‌ها را محکم داد و در مقابل حرف‌های‌شان نباید عقب نشینی کرد.

فاطمی با اشاره به اینکه این‌ها اقلیتی هستند که فقط صدایشان بلند است و این صدای اکثریت مجلس نیست، بیان کرد: اکثریت مجلس همان صدایی است که به انسجام ملی فکر می‌کند. همان صدایی است که به وحدت ملی فکر می‌کند. همان صدایی است که می‌گویند همه سلیقه‌ها باید در چارچوب قانون اساسی محترم شمرده شوند. اینجاست که بر صداوسیما و رسانه‌ها فرض است که این صدا را که صدای قاطبه ملت است و صرف نظر از هر سلیقه‌ای در جنگ دوازده روزه پای ایران و شهدا ایستادند، پخش کنند.

وی درباره این‌ بعضی از نمایندگان حرف‌هایی را می‌زنند که بیشتر توهین به جامعه مردان است مانند حرف یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه مرد وقتی زن بی‌حجاب در خیابان می‌بیند از همسر خود سیر می‌‌شود، گفت: ما باید به قانون احترام بگذاریم. باید به عقاید دیگران احترام بگذاریم. باید به دیدگاه‌ها و سلایق مختلف احترام بگذاریم، فعلا هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قانون عفاف و حجاب را متوقف کرده است و حتما مسائل بزرگتری هست و ما به این مصلحت احترام می‌گذاریم.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره این‌که برخی‌ عنوان می‌کنند مسئله حجاب در نظام حل شده است، بیان کرد: فعلا قانون عفاف و حجاب متوقف شده است.

