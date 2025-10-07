نظری در نطق میان دستور مطرح کرد؛
هشدار درباره توطئههای جدید منطقهای علیه ایران
نماینده راشمیر و رامهرمز در مجلس از بانکها خواست برای رونق تولید و اشتغال به میدان بیایند، گفت: تقویت وحدت و انسجام داخلی در میان تمام سلایق و گرایشهای سیاسی و تمرکز بر تقویت اقتصاد درونی با استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی برای کاهش فشارهای اقتصادی مهمترین رکن برای مقابله با دشمنان است.
به گزارش ایلنا، امیرحسین نظری نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در صحن علنی امروز ( سه شنبه، ۱۵ مهرماه ) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، به سبزپوشان سرافراز امنیت کشور، گفت: آنچه امروز از تحولات دنیا و منطقه خاورمیانه مشاهده میکنیم، حاکی از وحدت و انسجام دشمنان این سرزمین علیه ملت ما است و دشمنان هر روز با طراحی توطئههای جدید و اتخاذ آرایشهای نوین درصدد ضربه زدن به امنیت و آرامش کشور هستند.
وی افزود: در چنین شرایطی باید بیش از گذشته بر دو محور کلیدی، تقویت وحدت و انسجام داخلی در میان تمام سلایق و گرایشهای سیاسی که مهمترین رکن برای مقابله با دشمنان و همچنین تمرکز بر تقویت اقتصاد درونی با استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم تمرکز کنیم.
نظری از بانکها خواست برای رونق تولید و اشتغال به میدان بیایند و ادامه داد: وزارت صمت نیز باید از انفعال خارج شده و نقش مؤثرتری ایفا کند و در کنار آن، برای مقابله با آسیبهای اجتماعی، لازم است در تمام حوزهها رویکردی علمی و مبتنی بر دادههای دقیق اتخاذ و از رفتارهای سلیقهای و شخصی پرهیز شود.
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس دوازدهم با انتقاد از برخی تصمیمات اخیر در حوزه محیط زیست گفت: تصمیمات اخیر وزارت نیرو در مورد برخی طرحهای انتقال آب فاقد پشتوانه علمی و زیستمحیطی است و بیشتر بر اساس فشارهای سیاسی و منطقهای اتخاذ شدهاند و این تصمیمات غیرعلمی، خسارات و ضربه مهلک جبرانناپذیری به محیط زیست وارد میکنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با یادآوری اینکه موضوع عدم ساماندهی نیروهای شرکتی و مشخص نکردن وضعیت نیروهای پیش دبستانی و نهضتی ها به مشکلی جدی تبدیل شده است درخواست کرد که هر چه سریع تر وضعیت این افراد تعیین تکلیف شود.
وی در بخش دیگری از نطق خود به مشکلات حوزه انتخابیهاش اشاره کرد و گفت: شهرستانهای رامهرمز و رامشیر روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت و بیش از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز تولید و سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت به اقتصاد کشور وارد می شود اما در کمال تأسف، مردم این مناطق در گرمای طاقتفرسا از آب آشامیدنی سالم محروم هستند.
نظری افزود: روستاهایی حوزه انتخابیه مانند گنبد لوران ماههاست که با مشکل آب شرب مواجهاند در حالی که مردم این دیار بر روی طلای سیاه زندگی میکنند و آلودگیهای ناشی از فلرهای نفتی، آسمان آبی این منطقه را به آسمانی سیاه تبدیل کرده و جادههای خطرناک و پر پیچ و خم به جادههای مرگ تبدیل شدهاند؛ جادهها، رگهای حیاتی توسعهاند اما جادههای رامشیر به ماهشهر و اهواز، ضمن عبور از دل پالایشگاهها، بار ترانزیتی سنگینی را نیز تحمل میکنند و ضمن تشکر از تلاشهای وزارت نفت، اما این اقدامات، در مقابل انبوه مشکلات منطقه، بسیار ناچیز و ناکافی است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: چگونه میتوان این همه محرومیت را در منطقهای نفتخیز با مفاهیم دینی، اخلاقی و عدالت علوی تطبیق داد؟ مردم منطقه، هر روز آلودگی هوا، آب و خاک را احساس میکنند اما صدای آنان به گوش هیچ مسئولی نمیرسد.
نماینده رامهرمز و رامشیر در ادامه با اشاره به کمبود امکانات درمانی، گفت: بیمارستانهای این دو شهرستان با وجود مراجعات روزانه بالا، با کمبود پزشک و تجهیزات پزشکی مواجهاند که باعث کاهش کیفیت خدمات و فشار مضاعف بر بیماران شده است.
وی همچنین با اشاره به مشکل زمینهای اوقافی یادآور شد: حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت منطقه به دلیل اوقافی بودن بخش عمدهای از زمینها بهویژه در رامشیر، از توسعه اقتصادی بازماندهاند و مردم این شهر از بلاتکلیفی وضعیت زمینها ناراضیاند و به نمایندگی از آنان، از دفتر رهبر معظم انقلاب تقاضا دارم که به این مسئله ورود کند و راهحلی اساسی و ماندگار برای رفع این مانع بزرگ اتخاذ نماید؛ سازمان اوقاف این قفل سنگین را که بر دروازه اقتصادی این شهر بسته شده، باز کند.