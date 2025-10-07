خبرگزاری کار ایران
دولت و مجلس نگاه کلان مدیریتی به حوزه عشایر و روستائیان داشته باشند

نماینده مردم لردگان در مجلس خواستار نگاه کلان مدیریتی نسبت به عشایر و روستائیان شد که بحران‌های مختلف نظام مسائل به آنها آسیب زده است.

به گزارش ایلنا، سید روح الله موسوی بیدلی در نشست علنی صبح امروز(سه‌شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک روز ملی عشایر که یادآور عشق به کار و زندگی سالم هستند، گفت: عشایر و روستائیان با عرق جبین خود برکت را به این خاک می آورند.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه شادی ها و غم ها در میان عشایر و در روستا تقسیم می شود و همسایگان از حال یکدیگر با خبر هستند، عنوان کرد: عشایر و روستائیان تاریخ تمدنی و آزادی را در پهنای آسمان و صداقت را در دل خاک می کارند.

عضو مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در پایان خطاب به دولت و مجلس خاطرنشان کرد: بحران های مختلف به نظام مسائل عشایر و روستاییان آسیب زده که دولت و مجلس باید برای آن تدبیر کنند و نگاه کلان مدیریتی نسبت به عشایر و روستاها وجود داشته باشد.

