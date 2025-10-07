فروردین در تذکر شفاهی:
تصمیم دولت برای انحلال سازمان عشایر، نابودی هویت و امنیت مرزهاست
نماینده «فراشبند، قیر و کارزین» در مجلس شورای اسلامی، در تذکری در صحن علنی مجلس با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر ادغام و انحلال سازمان امور عشایر، این اقدام را به منزله نابودی عشایر، هویت ملی و امنیت مرزها دانست و از رئیسجمهور خواست دستور لغو فوری این تصمیم را صادر کند.
به گزارش ایلنا، محمد مهدی فروردین ، نماینده مردم «فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین» در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۵مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک روز ملی روستا و عشایر و هفته نیروی انتظامی، اظهار داشت: امام عزیز فرمودند عشایر ذخایر انقلابند و رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند عشایر ایران وفادارترین قشرهای ملت هستند.
وی با اشاره به نقش تاریخی عشایر در حفظ امنیت و تولید ملی، خطاب به رئیسجمهور گفت: آقای دکتر پزشکیان، باور دارید اگر عشایر نبودند شما امروز رئیسجمهور نبودید. در دولت شما در شورای عالی اداری تصمیمی مبنی بر ادغام و انحلال سازمان امور عشایر قرار است گرفته شود که این یعنی نابودی عشایر، نابودی هویت یک قشر، نابودی تولید و از بین بردن امنیت مرزها.
وی افزود: عشایر ایران با سابقهای پرافتخار و درخشان در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با تقدیم بیش از ۱۱ هزار شهید دین خود را به نظام، انقلاب و کشور ادا کردهاند.
فروردین تأکید کرد: از رئیسجمهور محترم میخواهم دستور دهند این تصمیم اشتباه و غلط از دستور کار دولت خارج شود. این همه سازمان و حتی وزارتخانه بیخاصیت وجود دارد؛ اگر بنا دارید به کوچکسازی و چابکسازی دولت اقدام کنید، سراغ همان دستگاههای بیخاصیت بروید، نه سازمان عشایر.
وی در ادامه گفت: عشایر خودشان تولید را به دوش گرفتهاند و امنیت مرزها را حفظ میکنند؛ بیشتر از این بر عشایر ظلم نکنید، آنها خودشان کشور را اداره میکنند. آقای رئیسجمهور، جامعه عشایری از شما انتظار دارد، همین امروز دستور دهید این تصمیم غلط از دستور کار خارج شود.